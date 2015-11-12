90 лет Гаражу особого назначения

90 лет ГОНу90 лет ГОНу
Всего организаторам мероприятия удалось собрать 72 редких автомобиля, из них более 80 процентов находятся в частных собраниях. Для многих поколений людей эти машины стали символами власти трех эпох России. Здесь можно найти Rolls-Royce Silver Ghost, Ford Model T и другие машины, которые принадлежали царскому дому Романовых, а затем перекочевали к вождям революции.
Правда, в те годы хозяева у дорогих лимузинов также стремительно менялись, как и сама страна. Особое назначение гаража сформировалось после смерти Ленина, когда он стал подведомственным Политбюро ЦК ВКП (б).
Rolls-Royce 40/50 Silver Ghost (1906–1925 г.в.)Rolls-Royce 40/50 Silver Ghost (1906–1925 г.в.)
Сталин, выражаясь словами Солженицына, сделал из ГОНа еще один круг приближенных людей. Отец народов более других машин предпочитал модели Packard. Уже тогда лимузины вождя имели броню и могли защитить от огнестрельного оружия.
90 лет ГОНуПрезентация книги, выпущенной в честь 90-летия ГОНа, проходила в строгой обстанокве под надзором ФСО. У «распорядителей» из ФСО повязки с российским триколором, а у некоторых — красные, видимо, неизрасходованные запасы со времен Союза
На выставке можно увидеть один из наиболее одиозных экспонатов той поры — ГАЗ-М1 или просто — «эмка». В сталинскую эпоху это был служебный автомобиль НКВД, а в народе у него было еще одно прозвище — «черный воронок».
ЗИС-101 (1936–1939 г.в.)ЗИС-101 (1936–1939 г.в.)
С приходом «оттепели» в ГОНе, стали чаще появляться отечественные машины. Чего только стоит полноприводный фаэтон ЗИС 110П, на котором Никита Сергеевич Хрущев ездил к колхозникам в поля. Все агрегаты, включая переднюю независимую подвеску, были разработаны в СССР.
ГАЗ-М1 (1936–1941 г.в.)ГАЗ-М1 (1936–1941 г.в.)
Леонид Ильич Брежнев был поклонником дорогих машин. Его возили на газовских «Чайках», ЗИЛах, Mercedes-Benz S600 и Rolls-Royce Silver Shadow. Но на медвежью охоту генсек выезжал на полноприводной «Волге», построенной на основе ГАЗ-69.
Mercedes-Benz 600 (W100) 1964-1981-г.в.Mercedes-Benz 600 (W100) 1964-1981-г.в.
История представительских лимузинов ЗИЛа и ГАЗа развивалась вплоть до краха СССР. Многие наработки наших компаний были вполне прогрессивными и в духе времени. Но главный заказчик — «Кремль» — пересел на машины Mercedes-Benz. Потом предпринимались слабые попытки восстановить уникальное производство, но ни к чему они так и не привели.
ГАЗ 24–95 4Х4 (1973–1974 г.в.)ГАЗ 24–95 4Х4 (1973–1974 г.в.)
Всего, что еще привезли на 90-летие ГОНа пересказать невозможно. По признаниям, организаторов выставки, в таком составе гараж, вероятно, собирается в последний раз.
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