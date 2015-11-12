90 лет Гаражу особого назначения

Всего организаторам мероприятия удалось собрать 72 редких автомобиля, из них более 80 процентов находятся в частных собраниях. Для многих поколений людей эти машины стали символами власти трех эпох России. Здесь можно найти Rolls-Royce Silver Ghost, Ford Model T и другие машины, которые принадлежали царскому дому Романовых, а затем перекочевали к вождям революции.

Rolls-Royce 40/50 Silver Ghost (1906–1925 г.в.) Rolls-Royce 40/50 Silver Ghost (1906–1925 г.в.)

Правда, в те годы хозяева у дорогих лимузинов также стремительно менялись, как и сама страна. Особое назначение гаража сформировалось после смерти Ленина, когда он стал подведомственным Политбюро ЦК ВКП (б).

90 лет ГОНу Презентация книги, выпущенной в честь 90-летия ГОНа, проходила в строгой обстанокве под надзором ФСО. У «распорядителей» из ФСО повязки с российским триколором, а у некоторых — красные, видимо, неизрасходованные запасы со времен Союза

Сталин, выражаясь словами Солженицына, сделал из ГОНа еще один круг приближенных людей. Отец народов более других машин предпочитал модели Packard. Уже тогда лимузины вождя имели броню и могли защитить от огнестрельного оружия.

ЗИС-101 (1936–1939 г.в.) ЗИС-101 (1936–1939 г.в.)

На выставке можно увидеть один из наиболее одиозных экспонатов той поры — ГАЗ-М1 или просто — «эмка». В сталинскую эпоху это был служебный автомобиль НКВД, а в народе у него было еще одно прозвище — «черный воронок».

ГАЗ-М1 (1936–1941 г.в.) ГАЗ-М1 (1936–1941 г.в.)

С приходом «оттепели» в ГОНе, стали чаще появляться отечественные машины. Чего только стоит полноприводный фаэтон ЗИС 110П, на котором Никита Сергеевич Хрущев ездил к колхозникам в поля. Все агрегаты, включая переднюю независимую подвеску, были разработаны в СССР.

Mercedes-Benz 600 (W100) 1964-1981-г.в. Mercedes-Benz 600 (W100) 1964-1981-г.в.

Леонид Ильич Брежнев был поклонником дорогих машин. Его возили на газовских «Чайках», ЗИЛах, Mercedes-Benz S600 и Rolls-Royce Silver Shadow. Но на медвежью охоту генсек выезжал на полноприводной «Волге», построенной на основе ГАЗ-69.

ГАЗ 24–95 4Х4 (1973–1974 г.в.) ГАЗ 24–95 4Х4 (1973–1974 г.в.)

История представительских лимузинов ЗИЛа и ГАЗа развивалась вплоть до краха СССР. Многие наработки наших компаний были вполне прогрессивными и в духе времени. Но главный заказчик — «Кремль» — пересел на машины Mercedes-Benz. Потом предпринимались слабые попытки восстановить уникальное производство, но ни к чему они так и не привели.

ЗИЛ-410441 (самая последняя версия представительского ЗИЛа) 2009–2010 г.в. ЗИЛ-410441 (самая последняя версия представительского ЗИЛа) 2009–2010 г.в.