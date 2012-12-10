FIAT 500 GUCCI

Если новый «Чинквиченто» с блеском воспроизвел принцип, которым руководствовались в 1957 году создатели первого Fiat 500 — «бедный, но красивый», то его версия с приставкой Gucci выглядит словно Золушка, переодевшаяся в платье принцессы после встречи с волшебницей, а вернее — с итальянским кутюрье...

Мрачные московские будни, обычные для нашей недозимы-полуосени, когда день уже достаточно короток, чтобы начать вгонять вас в депрессию. А до снега, который хоть как-то украшает и «подсвечивает» город, еще далеко. Очертания авто еле угадываются на стоянке. Нажатие на кнопку ключа, зажигается подсветка, прыгаю в салон и… И вот я уже вполне готов представить, что за окном не омерзительный московский ноябрь, а как минимум золотая осень, и лечу я не по серому Ленинградскому проспекту в сторону Шереметьево, а куда-нибудь из Римини в прекрасную даже осенью Флоренцию по трассе SS67 сквозь дождь на перевале Passo del Muraglione. Чудо? Наверное, можно назвать и этим словом волшебный эффект, который производит Fiat 500 by Gucci на своего обладателя.

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Fiat 500 by Gucci на столичных дорогах редкость, а потому внимание его хозяйке обеспечено

Уже в своей самой простой комплектации «Чинквиченто» способен вызвать массу эмоций — подобного от своих авто пытаются добиться многие производители, но достигнуть этого малой кровью редко кому удается. Чтобы достичь такого результата, создавая маленький автомобиль, требуется талант и… чувство гармонии и эстетики, взращенные на столетиях грандиозной художественной культуры, давшей не только Италии, но и всему миру великих художников, архитекторов, ученых. Добавим к культуре Возрождения пару тысяч лет цивилизации, наследником которой гордо считает себя каждый житель Аппенинского полуострова (причем не без оснований — чуть ли не каждый городишко в Италии может похвастать древностью если не времен этрусков, то как минимум Октавиана Августа, а у каждого второго семейства в роду найдется выдающийся художник или музыкант) — и рецепт совершенного дизайна у вас в руках. Только вот, чтобы воплотить его, необходимо все-таки быть итальянцем.

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Обилие хрома, цветная аппликация и эксклюзивный для модели дизайн дисков — первое, что бросается в глаза.

И если новый «Чинквиченто» с блеском воспроизвел принцип, которым руководствовались в 1957 году создатели первого Fiat 500 — «бедный, но красивый», то его версия с приставкой Gucci выглядит словно Золушка, переодевшаяся в платье принцессы после встречи с волшебницей. Хромированные элементы отделки — обрамления фар, хромированное ребро на капоте, логотип Gucci, выполненный изящным курсивом, вместе с фирменной полоской на боку и зелеными же суппортами — в цвет знаменитого модного бренда, — все это заставляет смотреть на этого «пятисотого» уже не просто с доброжелательностью, а с некоторым уважением. Как на «взрослого».

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Логотип Gucci привлекает внимание и не позволяет перепутать этот Fiat ни с каким другим

Внутри же можно увидеть редчайший пример того, как достаточно скромный интерьер смотрится и ощущается настоящим премиумом. Без преувеличения, дизайнера, отвечавшего за переднюю панель 500 by Gucci, можно назвать гением. Невероятно, но эта роскошная, цвета слоновой кости панель, занимающая пространство перед пассажиром, — обычный пластик.

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Качеством и исполнением пластиковых элементов итальянцы положили конкурентов на обе лопатки

Достаточно простой многофункциональный руль отделан двухцветной кожей и удобно ложится в руки. Звучный сигнал клаксоном подается нажатием на центральную секцию с огромным фиатовским лого. Усилие при этом минимальное, что должны оценить представительницы слабого пола. Конечно же им, а не нам, мужчинам, и предназначен этот автомобиль. Ну судите сами, какая особь мужского пола готова выложить за автомобильчик А-класса с мотором 1.4 и 100 «лошадок» аж 800 000 рублей?! Правильно — никакая. И в мужской голове такая цена с этим авто никогда не сложится. Правда, в той же самой голове никогда не сложится и то, как туфли, на которых и кожи-то пошло чуть ли не меньше, чем на стельки в мужских ботинках, могут стоить пару тысячу евро и быть предметом вожделения этих странных женщин. Но если несчастный, которого угораздило оказаться со своей лучшей половиной рядом с Fiat Gucci, попытается что-то промолвить на тему соотношения цены и размеров, то он сильно рискует навеки получить клеймо мужлана, не сумевшего оценить изящество линий, эстетику отделки салона, гармонию хрома и прекрасного черного лака, который и называть-то хочется Nero, а не «черный». И не вздумайте брякнуть что-то там про «малый диапазон регулировок сиденья и недостаточную мощность двигателя». «Какие регулировки?! Ты посмотри на эту кожу, на эти цвета, на эти ремни, не позорь меня перед людьми и прекрати пороть эту невежественную чушь про какие-то литры и метры!», — прошипит вам в ответ разъяренная фурия, всего лишь минуту назад бывшая вашей милой спутницей.

no_copyright_Fiat-500-by-Gucci_acsess К автомобилю прилагается внушительная коллекция дизайнерской одежды и аксессуаров

К автомобилю прилагается внушительная коллекция дизайнерской одежды и аксессуаров

Но шутки в сторону. Fiat 500 by Gucci действительно представляет собой мощную дозу итальянского шарма и отменного вкуса при минимуме технических изменений базовой модели. И в отличие от своего собрата со скорпионом на капоте — ABARTH, которому достаются и двигатели помощнее, и подвеска поспортивнее, 500 by Gucci от серийного «Чинквиченто» отличается собственной цветовой гаммой, отделкой, логотипами, красно-зеленой лентой Gucci и интерьером. Очень стильно смотрится хром, который щедро разбросан по всему кузову — от выдвигающихся омывателей ксеноновых фар до обрамления задних фонарей и узкой хромированной полоски, рассекающей капот Gucci словно наносник на рыцарском шлеме.

no_copyright_Fiat-500-by-Gucci_poster Рекламный постер Fiat 500 by Gucci Фото: FIAT

Рекламный постер Fiat 500 by Gucci Фото: FIAT

Салон, кстати, достаточно вместительный и удобный для четверых пассажиров среднего роста, выдержан все в том же безупречном стиле — ремни безопасности выполнены в виде ленты цветов Gucci. Аналогичным образом оформлены и сиденья, затянутые в прекрасно выделанную кожу. Но справедливости ради стоит отметить, что диапазона регулировок и впрямь не хватает, а спинка для мужчины телосложением крупнее среднего покажется не самой удобной. Не самым удобным многим покажется и механизм регулировки сиденья — все слишком плотно и узко. Впрочем, все эти замечания справедливы по большей части для мужчин. У привлеченной к тесту представительницы прекрасного пола органы управления никаких претензий не вызвали. Зато сразу после парковки в переполненном центре города ею был отмечен великолепный обзор: «не хуже, чем у Mini».

no_copyright_Fiat-500-by-Gucci_seats Оформление салона Fiat 500 by GUCCI — за такую красоту можно простить многие недостатки

Оформление салона Fiat 500 by Gucci — за такую красоту можно простить многие недостатки

Сравнение с последним, разумеется, неслучайно, ведь 500 by Gucci и есть стильная попытка Fiat исправить отсутствие у марки моделей премиального сегмента, до которого обаяха «пятисотый» недотягивал именно из-за реализации принципа «бедно, но красиво». И надо отметить, что по некоторым показателям Gucci переигрывает немецко-британского соперника. Прежде всего это касается исполнения салона. Тут итальянское искусство жить — аrte di vivere, победило «сумрачный тевтонский гений», пытавшийся быть веселым. Пластик в Mini слишком уж пластик, в то время как Gucci демонстрирует какое-то небывалое искусство обращения с этим материалом.

Если в чем и проигрывает Gucci «немцу», то это в линейке силовых агрегатов и трансмиссий. «Итальянец» предлагает единственный вариант двигателя — бензиновый 4-цилиндровый 1.4, развивающий 100 л.с. при 6000 об/мин и 131 Нм крутящего момента при 4250 оборотах. Если эти показатели и сопоставимы с Mini и Audi A1, то только с младшими моделями. Впрочем, вполне возможно, что в дальнейшем итальянцы предложат что-то погорячее, и тогда немецким конкурентам придется весьма несладко. Тем более что в управляемости Fiat если и уступает «немцу», то весьма незначительно. За это стоит благодарить специалистов компании Magneti Marelli, конструировавших и настраивавших подвеску нового «Чинквиченто». Как передняя, так и задняя подвеска уже использовались ранее на других моделях Fiat, но для установки на модель 500 они были серьезно модернизированы, чтобы обеспечить автомобильчику более живой характер.

Пока же покупателям Gucci придется довольствоваться только одним мотором и трансмиссией-роботом. Последний работает весьма прилично, позволяя в режиме Sport отменно выстреливать со светофора и вклиниваться в освободившееся место в соседнем ряду. Трансмиссия в спортрежиме честно позволяет раскручивать мотор до 6000 оборотов, снимая все 100 «лошадей», и не спешит переключаться вверх, разгоняя автомобильчик до сотни за десять с половиной секунд. Добавим сюда легкий, но не пустой руль и очень чуткую педаль газа и получим очень приемистый и маневренный городской автомобиль, который к тому же и запарковать легко — короткая база позволяет при необходимости даже и на бордюр залезть.

Минусы: первый и самый главный — вам на нем никогда не ездить. Его у вас отнимет жена или подруга… Примите это как данность.

Другим минусом остается вышеупомянутая ограниченность в выборе силовых агрегатов. Малые габариты же, напротив, могут рассматриваться для городского молодежного авто только как плюс. К тому же «пятисотый» — первый в истории случай, когда компактный автомобиль (длиной всего 3,55 м) получил «5 звезд» на краш-тесте Euro NCAP. Более того, он спроектирован так, что может заработать и «6 звезд», если такой рейтинг будет введен в систему оценок этих тестов. За безопасность пассажира отвечают семь аэрбегов, входящих в базовое оснащение (кстати, Fiat 500 — единственный в мире компактный автомобиль, оснащенный подушкой безопасности для защиты ног водителя), и система ESP.

И в результате получается, что плюсы этого авто перевешивают. Ведь в нем есть все, что нужно современной молодой горожанке. Внимание соседей-мужчин и зависть женщин обладательнице Gucci гарантированы. В процессе съемки ролика наша прекрасная «испытательница» собрала букет приветствий и от пелетона велосипедистов, и от водителей люксовых внедорожников, и, конечно же, приветственные гудки и сигналы от собратьев на обычных 500-х. Причем внимание коллег-автомобилистов к обладательнице такого авто было и чаще всего будет вежливым и благожелательным. Такова психология — люди склонны наделять красивое положительными характеристиками и вести себя соответственно. А в случае с Fiat 500 by Gucci особо додумывать и не приходится, остается только в ответ на моргнувший просьбой поворотник пропустить и смотреть вслед с улыбкой, вспоминая лето, проведенное в Италии, или мечту о том, когда это обязательно случится.