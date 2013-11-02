Трейд-ин в Toyota: комфортно, быстро, выгодно

Сколько нервов можно сжечь впустую при смене своего автомобиля с пробегом на новый. А ведь весь цивилизованный мир уже давно пользуется трейд-ином — комфортной и безопасной сделкой при обмене автомобиля. Как раз такой сервис предоставляет компания Toyota.

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Положим, на одометре вашего автомобиля намоталась сотня-другая километров. Его облик устарел и вдобавок сосед похваляется новомодными комплектациями, коих и в помине не было, когда вы увозили из автосалона своего четырехколесного друга пару-тройку лет назад. Вы морально созрели для покупки новой машины. Раньше ваши действия были однозначны: фотографируем и публикуем объявление в газетах или на сайтах продажи авто с пробегом.

Но на этом все только начинается: звонки от перекупщиков в ночное время, странные личности, убеждающие в том, что ваш автомобиль «на самом деле» чуть ли не вполовину дешевле. Поездки на осмотр в закопченные гаражи и никакой гарантии, что в итоге машина уйдет за адекватные деньги. Конечно, кому-то удавалось продать быстро и выгодно, но в то же время автомобильные форумы пестрят историями о мошенничестве.

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Все это уходит в прошлое, если обратиться в отдел «трейд-ин» компании Toyota. В чем преимущества этой услуги? Во-первых, вся головная боль по продаже автомобиля теперь ложится на плечи сотрудников компании, у которых на то и соответствующая профессия. Оценка вашего автомобиля осуществляется несколькими способами.

На сайте www.toyota.ru/trade-in можно заполнить онлайн-заявку, и в кратчайшие сроки вам сообщат примерную стоимость вашего автомобиля

В дилерском центре в течение 10 минут, с дальнейшим проведением технической диагностики в случае необходимости.

Можно не сомневаться в том, что автомобиль будет оценен по актуальным рыночным ценам. В любом случае все спорные моменты оговариваются и аргументируются, потому что дилерские центры Toyota нацелены на продажу нового автомобиля, а также стремятся, чтобы число владельцев Toyota росло. Дилеры Toyota также пользуются специальным автоматизированным калькулятором, который вычисляет стоимость авто на основе большого числа показателей. Поэтому здесь и речи нет об оценке вашего автомобиля «на глазок».

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Если клиент уже определился и согласен с условиями покупки, то после подписания договора и проведения необходимых регистрационных действий с автомобилем он мгновенно получает деньги наличными или на банковский счет. Еще один плюс обращения в Toyota — деньги за свою машину могут уже сразу быть приняты в качестве первоначального взноса по кредиту. Для дилеров Toyota такая процедура не составляет особого труда — в их распоряжении ЗАО «Тойота Банк», «заточенный» под максимально оперативное и эффективное решение задач клиентов марки. Процентная ставка по кредиту в банке минимальна и зависит от модели автомобиля и срока, на который будет заключен договор кредитования. Решение о предоставлении кредита будет принято в течение одного рабочего дня.

Радует и то, что пока автомобиль проходит техническую диагностику, клиент может пройти тест-драйв нового автомобиля «Тойота» или приятно провести время в уютной зоне отдыха дилерского центра. К его услугам кафетерий, удобные диваны и телевизор. Для семейных клиентов предусмотрена игровая зона для детей.

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Еще одна немаловажная деталь — в некоторых фирмах в трейд-ин принимаются автомобили только «родственные» этому бренду. Происходит это потому, что технический персонал обучен работать только с этими машинами. В результате человеку с «неродственным» этой марке автомобилем могут попросту отказать в сделке или существенно занизить цену выкупа. Так вот, у дилеров Toyota ничего подобного не случается. На заключение договора по трейд-ину принимаются автомобили любой марки, возраста и пробега.

Итак, для кого же такая услуга? Вот как ответил на этот вопрос президент ООО «Тойота Мотор» Такеши Исогая: «Это состоявшийся человек, которому нравится управлять качественным автомобилем и для которого процесс замены этого автомобиля раз в три-четыре года тоже небезразличен. Помимо уважения для него важны комфорт, скорость и безопасность услуги».