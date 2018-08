Подведены итоги конкурса на лучший фанатский постер

Издательство «За рулем» с радостью объявляет имя победителя конкурса на лучший фанатский постер к фильму «Need for Speed: Жажда скорости». Им стал Константин Бутон, работа которого получила 30 009 голосов на сайте «За рулем.РФ».

poster1122

Константин Бутон стал победителем конкурса на лучший фанатский постер к фильму «Need for Speed: Жажда скорости». Его работа набрала 30 009 голосов. Константин выиграл главный приз — игровую приставку PlayStation 3 с контроллером движений и 3D-стереорежимом, а также набор автомобилиста от «За рулем». Остальные участники, приславшие свои работы, получат поощрительные призы: годовую подписку на журнал «За рулем», код для скачивания культовой игры Need for Speed Rivals и набор сувениров от DreamWorks Pictures.

Посмотреть все работы, присланные на конкурс, можно на сайте «За рулем.РФ». Конкурс проводился с 1 по 31 марта 2014 года. Организаторы — «За рулем» и компания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing. Участники должны были предложить свой вариант постера к фильму «Need for Speed: Жажда скорости»: нарисовать, сфотографировать или сделать коллаж.

Благодарим участников за активность и креативность! Следите за нашими анонсами, участвуйте в конкурсах от «За рулем» и выигрывайте призы!