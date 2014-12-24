Видеообзор Land Rover Discovery Sport: премиальный сменщик

10 признаков, когда не стоит покупать автомобиль с пробегом Покупка автомобиля с пробегом сродни лотерее. И от выбора «кота в мешке» не застрахован никто. Однако есть признаки, при которых от понравившегося экземпляра стоит отказаться сразу. И не тратить время и деньги на дальнейшую диагностику. Как не попасть в аварию при обгоне, если нет разметки? На загородной дороге такие дорожные ситуации не редкость. Как поведете себя вы, исходя из накопленного водительского опыта? 5 плюсов и один большой минус седана Volkswagen Polo Седану VW Polo скоро исполнится 10 лет, однако он продолжает оставаться бестселлером марки на нашем рынке. В чем причина его популярности?