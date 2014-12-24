Видеообзор Land Rover Discovery Sport: премиальный сменщик
Этот автомобиль уже прибыл в Россию, чтобы со следующего года полностью заменить собой Freelander в модельной гамме Land Rover. Разглядывать сменщика со всех ракурсов мы отправились в Исландию. Даже несмотря на непогоду, удалось подметить его достоинства и недостатки. Подробнее о Land Rover Discovery Sport расскажет наш видеообзор.
Фото: Land Rover
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