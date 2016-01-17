Осваиваем транспорт завтрашнего дня: от электробуса до магнитной левитации

Какими будут транспортные системы городов в недалеком будущем? Кирилл Милешкин подобрал самые интересные из близких к реализации проектов.

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В мегаполисах будущего личная машина (или как она там станет называться) окажется чуждым элементом или в лучшем случае мало кому доступной роскошью. Общественный транспорт приблизится по удобству к персональному автомобилю, а главными движущими силами в развитии станут экологичность и быстрота передвижения без утомительного простоя в многокилометровых пробках.

Автобус…

02-(2) Альтернативный вариант экологически чистого общественного транспорта использует топливные элементы. Прототип автобуса Credo E‑Bone (на фото) представлен еще в 2010 году, но по футуристичности до сих пор не имеет себе равных. А китайская компания CSR Sifang записала на свой счет первый в мире трамвай, работающий на водороде.

Альтернативный вариант экологически чистого общественного транспорта использует топливные элементы. Прототип автобуса Credo E‑Bone (на фото) представлен еще в 2010 году, но по футуристичности до сих пор не имеет себе равных. А китайская компания CSR Sifang записала на свой счет первый в мире трамвай, работающий на водороде.

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Ближайший шаг — выход привычного наземного транспорта на новый уровень. Автобусы уже примерили гибридные технологии, научились ездить на биотопливе. А завтра — за так называемыми электробусами.

В отличие от троллейбусов, им не требуется постоянное подключение к сети. Фактически это электромобили, только большие и для всех. Размещение аккумуляторов для обеспечения достойного запаса хода сложностей не вызывает — места в буквальном смысле слова вагон. Быстрые станции подзарядки разместят на конечных станциях. Не за горами внедрение бесконтактных зарядных площадок, работающих по принципу электромагнитной индукции и вмонтированных в дорожное полотно. Часть потраченной энергии восполнится, пока электробус высаживает пассажиров или стоит на светофоре.

...велосипед…

03 В проектах Velo-City и SkyCycle предусмотрят всё для легкости передвижения. Трубы проложат с минимальными уклонами, а на участках с разделенными встречными потоками (будут и такие!) создадут попутный ветер. Как счита- ют авторы, скорость до 50 км/ч будет доступна даже людям без серьезной физической подготовки.

В проектах Velo-City и SkyCycle предусмотрят всё для легкости передвижения. Трубы проложат с минимальными уклонами, а на участках с разделенными встречными потоками (будут и такие!) создадут попутный ветер. Как считают авторы, скорость до 50 км/ч будет доступна даже людям без серьезной физической подготовки.

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Существуют города, где педальный транспорт стал основным, вытеснив автомобили. Наиболее яркие примеры — Амстердам и Копенгаген. Но даже их жители наверняка будут поражены тем, что придумали в Торонто и Лондоне. Канадский проект Velo-City («Велогород») и британский SkyCycle («Небесный велосипед») схожи. Они предполагают строительство некого подобия метро для велосипедистов. Над улицами проложат разветвленную сеть стеклянных труб, подвешенных на столбах. Крути педали, не опасаясь непогоды, машин и невнимательных пешеходов! По аналогии с автомагистралями разметят несколько полос для езды с разной скоростью. Выходы в город появятся рядом с важными городскими объектами, транспортно-пересадочными узлами, достопримечательностями, — там будут велопарковки и магазины. Трубы опутают весь город, позволяя быстро и без пробок добираться с окраин в центр и обратно. В ближайшее время эти проекты вынесут на городское обсуждение.

К слову, в некоторых странах уже функционируют дороги, туннели и эстакады, предназначенные исключительно для велосипедистов. А на Аляске для них построили даже канатную дорогу.

…и нечто

05-(1) SkyTran олицетворяет собой самую перспективную концепцию — сочетание преимуществ общественного и личного транспорта. Кабины находятся в общем пользовании, но вы вызываете капсулу на станции персонально для себя и задаете ей нужный пункт назначения. Эта же идея встречается в других проектах, использующих иные средства передвижения. Схожесть идей заставляет верить, что именно за таким подходом будущее.

SkyTran олицетворяет собой самую перспективную концепцию — сочетание преимуществ общественного и личного транспорта. Кабины находятся в общем пользовании, но вы вызываете капсулу на станции персонально для себя и задаете ей нужный пункт назначения. Эта же идея встречается в других проектах, использующих иные средства передвижения. Схожесть идей заставляет верить, что именно за таким подходом будущее.

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Израильский SkyTran тоже устремился в еще не освоенное измерение — в высоту. В нескольких метрах над землей проложат железные рельсы, по которым будут передвигаться беспилотные двухместные кабины. Причем практически бесшумно: вместо привычных роликов используется бесконтактный способ — магнитная левитация. Он знаком по сверхскоростным поездам-маглевам, которые в электромагнитном поле слегка приподнимаются над рельсами и благодаря отсутствию трения разгоняются до 500 км/ч.

Развивать такую систему летающих капсул планируют постепенно. Сначала их опробуют на территории больших объектов — в аэропортах, выставочных комплексах, а со временем этот вид скоростного транспорта станет основным средством передвижения горожан.

Проект Hyperloop предлагает новый вид суперскоростного сообщения — гибрид самолета, электромагнитной пушки и аэрохоккея. Поезд мчится по туннелю благодаря тому же электромагнитному полю. Скорость для наземного транспорта запредельная — 1000 км/ч и более. Но и препятствий на пути развития «гиперлупа» более чем достаточно: высокая стоимость, противодействие со стороны сложившейся индустрии авиационного сообщения и, несомненно, общая утопичность в целом. Однако у меня есть веская причина и этот проект включить в мой список: за ним стоит Илон Маск. Тот самый человек, который посрамил скептиков, создав единственный пока по-настоящему дальнобойный электромобиль — Tesla. Уж он-то не отступит!