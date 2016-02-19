Углубляемся в историю московского метро: красоты и тайны подземелья

Перехватывающие парковки напоминают московским автомобилистам: в городе есть более совершенный скоростной транспорт — метро! По интенсивности движения — лучшее в мире, а по красоте — во всей Вселенной. По дворцам и туннелям глубокого и мелкого заложения бродил Михаил Колодочкин. Разрешение на подземную съемку добывал и предъявлял Константин Якубов.

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— Осторожно, двери закрываются. Следующая станция…

А какая следующая? Мне кажется, что, если после московского «Китай-города» поезд вынырнет из туннеля где-то на «Площади Восстания» в Питере, никто особо и не удивится. Ведь в метро над Пространством главенствует Время. Хотя бы потому, что расстояние здесь измеряют не в километрах, а в минутах. А если посмотреть с философской точки зрения, здесь органично сочетаются конструкции из разных эпох, между которыми десятки веков интереснейшей истории.

Метро не просто уникальный транспорт. Это еще и самостоятельный вид искусства: архитектурного, инженерного, дизайнерского. В московское метро можно спускаться просто для удовольствия. Искренно жаль тех, кто не способен увидеть там ничего, кроме толкающихся пассажиров. В Третьяковки, Эрмитажи и прочие Лувры ведь тоже приходят толпы людей.

Московское метро за сутки перевозит восемь-девять миллионов человек — каждого в среднем на 14 км. А ведь это больше, чем проезжают по московским пробкам те сотни тысяч автомобилей, владельцы которых считают ниже своего достоинства перемещаться вне персональных экипажей. Метро принимает каждого, обеспечивая скорость передвижения куда выше наземной — примерно 42 км/ч. Опоздания практически исключены: по последним данным, график подземного движения выдерживается на 99,992%.

Впрочем, агитировать за поездки на метро не собираемся — мы же автомобилисты! А вот поделиться наблюдениями за подземной жизнью уникального отечественного транспорта — с удовольствием.

— Осторожно: двери… открываются!

01-Metro_zr-09_15 На станции «Александровский сад» пространство искривило платформы…

Далеко не самая красивая, но одна из самых странных станций нашего метро — «Александровский сад». Она же «Калининская». Она же «Улица Коминтерна» («ул. Коминтерна», если верить надписям на стенах). И даже совсем недолго — «Воздвиженка». Пространство‑время здесь как бы искажается: фантасты отдыхают. Здесь и правда иначе течет время: никакую станцию прежде не строили всего за шесть месяцев. Именно по этой линии долгое время ходили старые-престарые поезда — в них еще висели открытые плафоны, а стены были выкрашены желтой краской.

11-Metro_zr-09_15 Название станции никак не связано с истинным символом этого красавца-вестибюля — кстати, недавно его прекрасно отреставрировали. Конечно же, «Курскую» делали как храм Победы! Жаль, что мы чаще смотрим под ноги.

Скульптор станции «Площадь Революции» Матвей Манизер должен был уместить скульптуры в ограниченный сводчатый объем арочных проходов. Часть фигур пользуется особенной популярностью у любителей примет. Например, одного из четырех псов называют «cобакой Баумана» — ему трут нос перед экзаменами и просто так, на счастье. А у «Инженера» что-то украли, вроде бы циркуль. Наш народ любит технику! Осматривая станцию, Иосиф Сталин был поражен скульптурами: «Как живые!»

10-Metro_zr-09_15 «Площадь Революции»

«Новослободская» мгновенно узнается по сказочным витражам: подсветка изнутри, золоченая латунь снаружи. Любопытно, что смальтовое панно в торце зала работы живописца Павла Корина неоднократно переделывали по указкам свыше. Сначала вместо ушедшего вождя изобразили голубей, затем на Мадонну надели сандалии, потом вообще было велено всё уничтожить. После этого панно потихоньку загородили, но в конце концов снова открыли. Сандалии при этом убрали: Мадонне они ни к чему.

03-Metro_zr-09_15 Мне станция «Комсомольская» всегда напоминала «Детский мир» до реставрации. Там тоже можно было забраться на верхний этаж и оттуда смотреть на центральный зал. А тут вдоль всего зала над путями проходят пешеходные галереи. Все-таки три вокзала — всегда полно народу.

В московском метро на данный момент 704 эскалатора (в том числе восемнадцать — на станциях Монорельсовой транспортной системы). Всего ими оборудовано 133 станции. Самый длинный, что на «Парке Победы», поднимает нас наверх за три минуты.

05-Metro_zr-09_15 «Комсомольская»

Автомобили КИМ‑10–50 некогда выпускал Завод имени КИМ, позже не раз переименованный. Станцию «Комсомольская» тоже пытались переименовать — то в «Каланчевскую» (в 1991 году), то в «Три вокзала» (1992). Что касается Коммунистического интернационала молодежи (КИМ) — а комсомольцы строили метро! — то капители колонн образца 1935 года по сей день украшены соответствующей бронзовой эмблемой.

09-Metro_zr-09_15 «Маяковская»

Это — первая в мире станция колонного типа глубокого заложения. Это ее проект получил в 1938 году Гран-при на Всемирной промышленной выставке в Нью-Йорке. Это ее ниши центрального свода украшены десятками мозаичных панно, созданных по эскизам Александра Дейнеки. Это для нее привлекали к работе авиаконструкторов долгопрудненского завода «Дирижаблестрой». Легенда гласит, что при изготовлении металлических арок использовали части настоящего дирижабля! Кстати, есть забавная игра: взять монетку и запустить ее вверх по металлическому углублению на колонне. Она пробежит под потолком и приземлится у подножия противоположной колонны. А еще можно поговорить друг с другом шепотом: вы у одной колонны, собеседник — у другой. Фантастическая станция — «Маяковская».