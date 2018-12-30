Давайте вспомним обо всех ключевых событиях — автомобильных и не только, которые произошли в 2018 году.

«Всё всегда заканчивается хорошо. Если всё закончилось плохо, значит, это еще не конец».

Пауло Коэльо

Сегодня в тренде ругать всё и всех. От ВВП до ВАЗа. Этим оратор как бы выражает свою смелость, независимость, неординарность. Но чаще превалирует желание показать зашоренность тех, кто хоть чем-то доволен. Потому что отмечать что-то хорошее нынче чуть ли не стыдно.

Ниже я представил в художественном беспорядке те автомобильные и околоавтомобильные события уходящего года, которые лично мне представляются запоминающимися. Какие из них считать хорошими, а какие не очень, каждый может уточнить для себя сам. Свое мнение я высказал во всех случаях. Ну, поехали…

Крымский мост. Однозначно ставлю плюс — великолепное техническое сооружение, приносящее реальную пользу.

Нам довелось прокатиться по мосту еще в апреле, до его официального открытия. Было здорово.

Ликвидация знака «Шипы». Наверное, тоже плюс — никогда не понимал назначения этой фитюльки.

Интересно, все ли понимают, для чего вообще была нужна такая наклейка?

Рост цен на бензин. Ну, тут трудно голосовать «за» — минус, конечно же. Слушать про тяжелое финансовое положение бензинщиков в нефтедобывающей стране изрядно надоело.

Свой «минус» я уже поставил. Но справедливости ради все-таки замечу, что даже цена в 10 копеек за литр почти всем казалась космической!

Вновь начали пугать экзаменами при обмене прав. Минусую. Лично я не боюсь никаких экзаменов, но от одной мысли о грядущей нервотрепке сразу портится настроение. А осознание того факта, сколько народу эти самые права просто купило у тех же самых гаишников, только подтверждает негативные эмоции. Кстати, пугают уже не в первый раз — помнится, многие пенсионеры в глубинке в свое время ринулись срочно менять права, пока нововведение не обрело силу. Не хотелось бы повторения подобной глупости.

Мы сделали Аурус. Ставлю плюс, хотя и считаю, что пошли не по тому пути. Я бы сразу сделал его электрическим: президенту большие пробеги не нужны, а от Кремля до Шереметьева такая машинка точно дотянет. А там, глядишь, и инфраструктура соответствующая наконец-то разовьется не только на бумаге.

Я отношусь к тем динозаврам, которые полагают, что руководство страны и чиновники должны ездить исключительно на отечественной технике. Можно, наверное, и Парад Победы принимать на Хорьхе, но я — против этого.

ВАЗ освоил «невтыковые» двигатели 1.6. Ставлю плюс: народ реально боится оборванных ремней и последующих капремонтов. Хотя и понимаю, что практически все иномарочные моторы — «втыковые».

Народ уверовал в грядущее пришествие беспилотников. Плюсую: наконец-то, до среднего обывателя стало доходить, что беспилотные автомобили — не фантазии борзописцев, а ближайшая перспектива, которая окажет сильнейшее влияние на всю нашу жизнь. К примеру, что станет с профессией водителя?

Мундиаль-2018. Плюс, хотя изначально был категорически против этого мероприятия. Непосредственно к автомобилям футбол вроде бы и не относится, но всем настолько осточертел льющийся отовсюду негатив, что положительные эмоции были жизненно необходимы. А тут — ё-моё — вышибли с турнира не кого-нибудь, а саму Испанию!

Появилась разметка «вафля». Пожалуй, все-таки минус. Мне всегда казалось, что древних ПДД хватало с избытком на все реальные ситуации, но кому-то повесили план по их доработкам. Солдаты на плацу не слушаются командира, и тот вдруг решил переписать устав. Нет, это просто взимание денег.

Многие оказываются на такой вот «вафле» не по своей воле, а не из-за плохого знания ПДД. Если поток движется, то и ты пытаешься делать то же самое. Остановиться перед «вафлей»? Тебя обгудят, обматерят и еще обвинят в создании затора…

Пустили слух про взимание штрафов непосредственно с карточек автовладельцев. Даже если это всего лишь слух, то все равно ставлю минус. Злоупотреблений станет столько, что мало не покажется.

Напугали грядущей отменой бесплатной парковки по выходным. Минусую. И напоминаю всем немосквичам, что Москва — это всего лишь полигон для всей России. Приживется здесь — поползет дальше, до любой тайги и тундры. Кстати, все это относится и росту стоимости той же парковки.

Ползут слухи об отмене нештрафуемого порога в 20 км/ч. Не могу поставить ни плюс, ни минус. Недавно писал о том, что какой-то порог, связанный с точностью замеров, совершенно необходим — иначе повторится ахинея с нулевым промилле. Но сами по себе 20 км/ч многими воспринимаются как некая поблажка от государства — ладно, мол, прощаем. А это неправильно: требования знаков нужно соблюдать. Хочешь изменить скоростной режим — поменяй знак, а не играй в псевдодемократию. При этом афишировать величину допустимого порога вообще не нужно: это техническая задача, которую должен решать инженер, а не законотворец.

Мы взяли курс на отказ от доллара. Плюсую: давно пора.

Камеры начали отслеживать наличие ОСАГО. Ставлю плюс: осточертели «нищие нарушители» с заведомо липовыми полисами от компании «Пупкин и друзья».

Коллега, угодивший в легкое ДТП, уже неделю звонит в страховую, которая разыскивает источник полиса виновника. Похоже, что и не найдет: филькина грамота. Таких надо выдергивать из потока безо всякой жалости.

Пенсионная реформа. Это касается всех водителей без исключения, поэтому не упомянуть ее нельзя. Довольных, конечно же, нет — во всяком случае, я таких не знаю. Но и минусовать не стану. Всегда уважал тех, для кого, как у Стругацких, «понедельник начинается в субботу».

Продолжать список можно долго, но когда-то нужно остановиться, что я и сделаю. Всех, кто посчитает нужным дополнить его, приглашаю это сделать.

Пользуясь случаем, поздравляю всех зарулевцев с наступающим годом симпатичного щетинистого животного! Пусть их будет больше в сельском хозяйстве и меньше на дорогах и различных присутственных местах. Удачи!