Крымский мост, «вафля», Aurus, знак «Шипы» — самые памятные события-2018

Давайте вспомним обо всех ключевых событиях — автомобильных и не только, которые произошли в 2018 году.

«Всё всегда заканчивается хорошо. Если всё закончилось плохо, значит, это еще не конец».

Пауло Коэльо

Сегодня в тренде ругать всё и всех. От ВВП до ВАЗа. Этим оратор как бы выражает свою смелость, независимость, неординарность. Но чаще превалирует желание показать зашоренность тех, кто хоть чем-то доволен. Потому что отмечать что-то хорошее нынче чуть ли не стыдно.

Ниже я представил в художественном беспорядке те автомобильные и околоавтомобильные события уходящего года, которые лично мне представляются запоминающимися. Какие из них считать хорошими, а какие не очень, каждый может уточнить для себя сам. Свое мнение я высказал во всех случаях. Ну, поехали…

Крымский мост. Однозначно ставлю плюс — великолепное техническое сооружение, приносящее реальную пользу.

Нам довелось прокатиться по мосту еще в апреле, до его официального открытия. Было здорово.
Нам довелось прокатиться по мосту еще в апреле, до его официального открытия. Было здорово.

Ликвидация знака «Шипы». Наверное, тоже плюс — никогда не понимал назначения этой фитюльки.

Интересно, все ли понимают, для чего вообще была нужна такая наклейка?
Интересно, все ли понимают, для чего вообще была нужна такая наклейка?

Рост цен на бензин. Ну, тут трудно голосовать «за» — минус, конечно же. Слушать про тяжелое финансовое положение бензинщиков в нефтедобывающей стране изрядно надоело.

Свой «минус» я уже поставил. Но справедливости ради все-таки замечу, что даже цена в 10 копеек за литр почти всем казалась космической!
Свой «минус» я уже поставил. Но справедливости ради все-таки замечу, что даже цена в 10 копеек за литр почти всем казалась космической!

Вновь начали пугать экзаменами при обмене прав. Минусую. Лично я не боюсь никаких экзаменов, но от одной мысли о грядущей нервотрепке сразу портится настроение. А осознание того факта, сколько народу эти самые права просто купило у тех же самых гаишников, только подтверждает негативные эмоции. Кстати, пугают уже не в первый раз — помнится, многие пенсионеры в глубинке в свое время ринулись срочно менять права, пока нововведение не обрело силу. Не хотелось бы повторения подобной глупости.

Мы сделали Аурус. Ставлю плюс, хотя и считаю, что пошли не по тому пути. Я бы сразу сделал его электрическим: президенту большие пробеги не нужны, а от Кремля до Шереметьева такая машинка точно дотянет. А там, глядишь, и инфраструктура соответствующая наконец-то разовьется не только на бумаге.

Я отношусь к тем динозаврам, которые полагают, что руководство страны и чиновники должны ездить исключительно на отечественной технике. Можно, наверное, и Парад Победы принимать на Хорьхе, но я — против этого.
Я отношусь к тем динозаврам, которые полагают, что руководство страны и чиновники должны ездить исключительно на отечественной технике. Можно, наверное, и Парад Победы принимать на Хорьхе, но я — против этого.

ВАЗ освоил «невтыковые» двигатели 1.6. Ставлю плюс: народ реально боится оборванных ремней и последующих капремонтов. Хотя и понимаю, что практически все иномарочные моторы — «втыковые».

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Народ уверовал в грядущее пришествие беспилотников. Плюсую: наконец-то, до среднего обывателя стало доходить, что беспилотные автомобили — не фантазии борзописцев, а ближайшая перспектива, которая окажет сильнейшее влияние на всю нашу жизнь. К примеру, что станет с профессией водителя?

Мундиаль-2018. Плюс, хотя изначально был категорически против этого мероприятия. Непосредственно к автомобилям футбол вроде бы и не относится, но всем настолько осточертел льющийся отовсюду негатив, что положительные эмоции были жизненно необходимы. А тут — ё-моё — вышибли с турнира не кого-нибудь, а саму Испанию!

Появилась разметка «вафля». Пожалуй, все-таки минус. Мне всегда казалось, что древних ПДД хватало с избытком на все реальные ситуации, но кому-то повесили план по их доработкам. Солдаты на плацу не слушаются командира, и тот вдруг решил переписать устав. Нет, это просто взимание денег.

Многие оказываются на такой вот «вафле» не по своей воле, а не из-за плохого знания ПДД. Если поток движется, то и ты пытаешься делать то же самое. Остановиться перед «вафлей»? Тебя обгудят, обматерят и еще обвинят в создании затора…
Многие оказываются на такой вот «вафле» не по своей воле, а не из-за плохого знания ПДД. Если поток движется, то и ты пытаешься делать то же самое. Остановиться перед «вафлей»? Тебя обгудят, обматерят и еще обвинят в создании затора…

Пустили слух про взимание штрафов непосредственно с карточек автовладельцев. Даже если это всего лишь слух, то все равно ставлю минус. Злоупотреблений станет столько, что мало не покажется.

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Напугали грядущей отменой бесплатной парковки по выходным. Минусую. И напоминаю всем немосквичам, что Москва — это всего лишь полигон для всей России. Приживется здесь — поползет дальше, до любой тайги и тундры. Кстати, все это относится и росту стоимости той же парковки.

Ползут слухи об отмене нештрафуемого порога в 20 км/ч. Не могу поставить ни плюс, ни минус. Недавно писал о том, что какой-то порог, связанный с точностью замеров, совершенно необходим — иначе повторится ахинея с нулевым промилле. Но сами по себе 20 км/ч многими воспринимаются как некая поблажка от государства — ладно, мол, прощаем. А это неправильно: требования знаков нужно соблюдать. Хочешь изменить скоростной режим — поменяй знак, а не играй в псевдодемократию. При этом афишировать величину допустимого порога вообще не нужно: это техническая задача, которую должен решать инженер, а не законотворец.

Мы взяли курс на отказ от доллара. Плюсую: давно пора.

Камеры начали отслеживать наличие ОСАГО. Ставлю плюс: осточертели «нищие нарушители» с заведомо липовыми полисами от компании «Пупкин и друзья».

Коллега, угодивший в легкое ДТП, уже неделю звонит в страховую, которая разыскивает источник полиса виновника. Похоже, что и не найдет: филькина грамота. Таких надо выдергивать из потока безо всякой жалости.
Коллега, угодивший в легкое ДТП, уже неделю звонит в страховую, которая разыскивает источник полиса виновника. Похоже, что и не найдет: филькина грамота. Таких надо выдергивать из потока безо всякой жалости.

Пенсионная реформа. Это касается всех водителей без исключения, поэтому не упомянуть ее нельзя. Довольных, конечно же, нет — во всяком случае, я таких не знаю. Но и минусовать не стану. Всегда уважал тех, для кого, как у Стругацких, «понедельник начинается в субботу».

Продолжать список можно долго, но когда-то нужно остановиться, что я и сделаю. Всех, кто посчитает нужным дополнить его, приглашаю это сделать.

Пользуясь случаем, поздравляю всех зарулевцев с наступающим годом симпатичного щетинистого животного! Пусть их будет больше в сельском хозяйстве и меньше на дорогах и различных присутственных местах. Удачи!

Крымский мост, «вафля», Aurus, знак «Шипы» — самые памятные события-2018
Крымский мост, «вафля», Aurus, знак «Шипы» — самые памятные события-2018
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