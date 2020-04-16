7 главных и вечных заблуждений о Ладах

Остатки итальянских поставок, все лучшее на экспорт, ржавчина повсюду, Вазген починит... — эти мифы живучи, но большинство устарело лет 15 назад.

Миф 1. Лады покупают только лузеры

Назвать неудачниками миллионы — это очень смело. Только в прошлом, 2019 году, в России продали 362 356 автомобилей марки Lada. Некоторые из покупателей могли бы приобрести иномарки — бэушные или новые, но не захотели. Есть и такие, для которых Lada — не единственная машина. Среди них встречаются и успешные люди. Например, те, которые приобретают Lada 4x4 (все еще по традиции называют эту модель Нивой) — для зимних поездок, охоты, рыбалки, загородных хозяйств.

Миф 2. Лады собирают на конвейерах, поставленных еще итальянцами в конце 60-х

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За полвека производство неоднократно обновлялось. Глобальная модернизация состоялась и в прошлом году. На грузонесущем конвейере подачи комплектующих для Lada 4x4 создано три транспортных кольца с загрузкой из одной зоны, и наборы комплектующих подаются непосредственно в рабочую зону оператора.

В производстве автомобилей на платформе B0 внедрено восемь дополнительных роботов для сварки точек основания и каркаса кузова, фиксирующих геометрию автомобиля. В этом году введут в строй еще два новых сварочных робота.

Глобально модернизирован сборочный конвейер Lada Granta. Общая длина сборочных линий уменьшена на 560 метров, количество автомобилей в потоке снижено, что положительно сказалось на качестве. Использование роботизированных тележек помогло выровнять ритм поставок. Под каждый кузов формируется набор компонентов в соответствии с комплектацией будущего автомобиля.

Миф 3. Контроль качества? У ВАЗа его нет

Современное производство невозможно без службы контроля качества. Качество неоднократно контролируется на всех операциях: штамповка, литье металла и пластика, сварка и окраска кузова. Отдельно, и также в несколько этапов, тестируется двигатель и трансмиссия. Для контроля качества сварки кузовов АВТОВАЗ применяет лабораторию с измерительными машинами, создающими трехмерное виртуальное облако точек, которое должно максимально совпадать с образцом. Лучшие автопроизводители добиваются 98-процентного совпадения. АВТОВАЗ дает 95%.

С 1973 года для проверки качества готовых автомобилей использовали овальный трек, расположенный рядом с заводом. Потом от этой практики отказались, заменив уличные испытания роликовыми стендами в цехах. Теперь нашли компромисс, создав тестовый участок длиной 300 метров под крышей, что минимизирует влияние погоды на качество проверки автомобилей и улучшает условия труда водителей-испытателей. Новый трек используют с февраля этого года.

Каждый из автомобилей Lada, Renault и Datsun проходит восемь разнообразных участков. Среди них имитация бордюров, «лежачий полицейский», покрытие «рыбья кость», два крутых виража, асимметричная поверхность, брусчатка с крупным и мелким булыжником. Трек позволяет испытывать до 150 автомобилей в час.

Миф 4. Экспортные Лады лучше идущих на внутренний рынок

Когда-то так и было. Продукция, предназначенная на экспорт, отличалась более высоким качеством. Сегодня разницы нет. Производственные процессы максимально автоматизированы, и сделать серию автомобилей, существенно отличающихся по качеству, практически невозможно.

Миф 5. Лады быстро ржавеют

На кузовные панели автомобилей Lada идут точно такие же листы стали, что и у других марок. Точно такие же лакокрасочные материалы, технологии их нанесения и оборудование (окрасочные роботы). Кроме того, АВТОВАЗ использует катафорезное грунтование и холодное цинкование деталей кузова. Например, Lada 4x4 проходит катафорезное грунтование, у Весты универсал кузов оцинкован полностью, у седана Lada Vesta и у Lada XRAY не оцинкована крыша.

Гарантия на все детали кузова автомобилей Lada составляет шесть лет.

Миф 6. Ладами торгуют под открытым небом, а чинят в гаражах

Сейчас такое встречается все реже. У марки Lada крупнейшая сеть официальных дилерских центров в России, оформленная и работающая в соответствии с корпоративными стандартами. Кроме того, что в них продают и обслуживают автомобили российского производства, эти ДЦ ничем не отличаются от «иномарочных» (если не сравнивать с премиальными брендами).

То же касается и ремонта. Конечно, никто не может запретить вам чинить машину в гараже у дяди Васи/Вазгена. Хорошо, если у вас не будет к нему претензий по качеству ремонта и стоимости. Но чтобы найти такого «дядю», потребуется много времени, проб и ошибок. А можно не изобретать велосипед и просто ехать к дилеру. А если вас не устроит качество услуг — вы знаете, куда обращаться.

Миф 7. Lada — это Жигули

По традиции автомобили Lada все еще называют Жигулями. И, видимо, будут называть так еще довольно долго — равно как и давать прозвища популярным машинам. На самом деле АВТОВАЗ отказался от использования названия «Жигули» еще в 90-х — до того, как на свет появились многие из тех, кто ездят сегодня на автомобилях Lada.

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Фото: ИТАР/ТАСС, depositphotos и «За рулем»