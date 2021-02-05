Обновленный внедорожник Fortuner побывал на тестах «За рулем». У вас появился вопрос к нему (а у экспертов — ответ).

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— В статье про внедорожник Toyota Fortuner указано, что он потребляет бензин АИ‑92. Это основное топливо или факультативное, которое можно применять с оговорками и только в России?

Fortuner плавно набирает ход, 6-ступенчатый автомат Aisin не бесит задержками. Хотя расход в 13 л/100 км в смешанном цикле вызывает легкое беспокойство, но двигатель 2TR-FE уверенно переваривает 92‑й бензин.

— Да, для атмосферной «четверки» Форчунера 92‑й бензин является основным — поскольку низкооктановый бензин популярен в странах Юго-Восточной Азии, на которые, в первую очередь, и рассчитан внедорожник.

Бензиновый Fortuner вяловат. Зато 204‑сильный турбодизель 2.8 — то, что надо для такого внедорожника! И оснащение у такой машины за три с небольшим миллиона побогаче будет.

Fortuner разгоняется вяло, потому что он тяжелый: на тонну веса приходится меньше 80 л.с.

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