Этот вопрос взят с форума «За рулем» (мы отвечаем на них периодически):
Материалы по темеОбновленная Toyota Fortuner: таким мог быть Патриот!
— В статье про внедорожник Toyota Fortuner указано, что он потребляет бензин АИ‑92. Это основное топливо или факультативное, которое можно применять с оговорками и только в России?
Fortuner плавно набирает ход, 6-ступенчатый автомат Aisin не бесит задержками. Хотя расход в 13 л/100 км в смешанном цикле вызывает легкое беспокойство, но двигатель 2TR-FE уверенно переваривает 92‑й бензин.
— Да, для атмосферной «четверки» Форчунера 92‑й бензин является основным — поскольку низкооктановый бензин популярен в странах Юго-Восточной Азии, на которые, в первую очередь, и рассчитан внедорожник.
Бензиновый Fortuner вяловат. Зато 204‑сильный турбодизель 2.8 — то, что надо для такого внедорожника! И оснащение у такой машины за три с небольшим миллиона побогаче будет.
Fortuner разгоняется вяло, потому что он тяжелый: на тонну веса приходится меньше 80 л.с.
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