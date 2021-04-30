Вниманию дачников! 11 причин выбрать «каблучок», а не универсал

Нынешние фургоны на каблуки из советских времен совсем не похожи — они годятся на все случаи жизни.

Разговаривают двое приятелей:

— А правду говорят, что ты каблук? Скажи что-нибудь по-каблуковски!

— Это наше совместное решение!

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Легковые автомобили для перевозки небольших объемов груза у нас почти полвека называют «каблуками». Первым такое прозвище — из-за характерной формы кузова — получил ИЖ 2715 1972 года. Эту модель и ее модификации производил Ижевский автозавод почти 30 лет. Тираж достиг 2,3 миллиона экземпляров.

Нынешние «каблучки» на каблуки совсем не похожи. И приобретение такого автомобиля может оказаться неплохим решением, особенно если у вас есть загородное хозяйство или дача. Почему? С ходу можно назвать 11 причин.

Достоинства

1. Такие автомобили предназначены для коммерческого использования, а значит, они всегда надежны и с крепкой подвеской. У большинства еще и неплохие параметры геометрической проходимости, что особенно полезно на разбитых пригородных дорогах.

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2. Грузоподъемность «каблучков» — от 500 до 920 кг (в зависимости от модели и комплектации). Универсалам до таких показателей не дотянуться.

Некоторые владельцы «каблучков» уверяют, что их машины «берут больше тонны». Но потом как-то помалкивают о замене лопнувших рессор или пружин задней подвески.

3. Объем кузова у таких машин больше чем у универсалов тех же размеров, — из-за высокой крыши, вертикальных задних дверей, отсутствия отделки грузового отсека. Перевезти двухкамерный холодильник? Легко!

4. В грузовом отсеке можно спокойно перевозить грузы, которые могут испачкать или повредить обивку и пластиковые панели. Например, цемент, строительные смеси, тротуарную плитку…

5. Груз закрыт, в отличие от пикапов, не оборудованных кунгами.

6. Загружать и разгружать «каблучки» удобнее, чем те же универсалы. Помимо задних дверей (которые могут быть не только подъемными, но и распашными), у них бывают и боковые двери. Если сравнивать с пикапами, груз приходится поднимать на меньшую высоту.

7. В таких машинах удобнее перевозить и всякую живность (в клетках).

8. Они могут быть дешевле универсалов и тем более пикапов.

9. В отличие от многих пикапов, на них можно въезжать в центр Москвы.

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10. Эти автомобили могут быть дешевле обычных и в содержании из-за меньших эксплуатационных расходов. Например, обычные межсервисные интервалы у «каблучков» — 15 000 км.

11. В будке «каблучка» можно ночевать, если дачный дом на этапе строительства. Да и для выездов на природу пригодится.

Конечно, есть у них и недостатки. Мы насчитали шесть, и для многих они окажутся принципиальными.

Недостатки

1. Динамика у «каблучков» слабовата, особенно при полной загрузке. Здесь сказываются и маломощные двигатели, и большой коэффициент аэродинамического сопротивления.

2. Отделка салона — простейшая.

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3. Шумоизоляции — минимум.

4. Без груза «каблучки» тряские, как и положено грузовикам (даже маленьким).

5. Скорее всего, вам придется ездить на механике: автоматические коробки предлагаются далеко не для всех моделей.

6. Такой автомобиль и престиж — полярные понятия.

По вашему мнению, плюсы перевешивают минусы? Отлично! Ниже — небольшой обзор «каблучков» российского рынка. Увы, у нас, по сравнению с европейскими странами, где такие машины намного популярнее, выбор сильно ограничен. И все равно легко набирается пять основных вариантов.

Lada Largus

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Когда речь заходит о «каблучках», все сразу вспоминают про Lada Largus, произошедший от румынского Dacia Logan MCV. Недавно Largus пережил рестайлинг, получил «икс-фейс» и стал симпатичнее.

Автомобиль предлагают с бензиновыми двигателями 1.6 мощностью 90 или 106 л.с. (8-клапанным и 16-клапанным соответственно) и с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Длина кузова — 4488 мм, объем багажного отделения — 2540 литров. Максимальная грузоподъемность — 725 кг.

Стоит — от 669 900 до 780 900 рублей.

Также Largus можно приобрести в пассажирском варианте (универсал) с 5- или 7-местной компоновкой, от 824 900 до 955 900 рублей, и во «внедорожной» версии Cross, с увеличенным дорожным просветом и пластиковой защитой кузова по нижнему периметру. Диапазон цен — от 879 900 до 995 900 рублей.

По объемам продаж Lada Largus превосходит всех конкурентов, ведь это самая доступная модель в сегменте на нашем рынке.

Peugeot Partner

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Объем двигателей французского фургончика — 1.6. Мощность бензинового — 115 л.с., дизельного — 90 л.с. Коробки передач — механические, 5-ступенчатая или 5-ступенчатая соответственно. Варианты кузова — стандартный, длиной 4380 мм, и удлиненный, 4628 мм. Объем грузового отсека в первом случае — 3300 м3, во втором — 3700 м3. Грузоподъемность — 708 кг у стандартного бензинового, 735 кг у стандартного дизельного, 693 кг у бензинового удлиненного, 735 кг у дизельного удлиненного.

Цены без учета опций — от 1 229 000 до 1 379 000 рублей.

Примерно столько же стоит и новый Peugeot Partner Crossway, пассажирский, с остеклением сзади, более комфортный. Его можно приобрести с автоматической коробкой передач и системой интеллектуального управления Grip Control, помогающей в сложных дорожных условиях и вне асфальта (на песке, грунте и снегу).

Peugeot Parnter — один из самых доступных «каблучков» из иномарок, так как собирается на заводе ПСМА Рус под Калугой.

Citroen Berlingo

Примерно такую же пару предлагает и Citroen. Фургончик Berlingo комплектуют бензиновым VTi115 или дизельным HDi90. Оба сочетаются только с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Два варианта кузова — обычный, длиной 4137 мм, вмещающий 3 м3, грузоподъемностью 674 или 725 кг (в зависимости от двигателя), и удлиненный, длиной 4437 мм, вмещающий 3,7 м3, грузоподъемностью до 919 кг!

Этой весной калужский завод начал производство «близнеца» Peugeot Partner — Citroen Berlingo. Начальная цена — как под копирку.

Диапазон цен без учета опций — от 1 229 000 до 1 289 000 рублей.

А еще у Citroen есть пассажирский Berlingo Multispace, со столь же вместительным кузовом, но более комфортный, который можно приобрести с 6-ступенчатым автоматом. Диапазон цен — от 1 259 000 до 1 319 000 рублей.

Fiat Doblo Дилеры Fiat продают фургончик Doblo Сargo Maxi и пассажирскую модель Doblo Cargo Panorama. Они могут быть оснащены бензиновым двигателем 1.4 на 95 или 125 л.с. и 5-ступенчатой либо 6-ступенчатой механической коробкой передач. Длина кузова Cargo Maxi — 4756 мм, Panorama — 4406 мм. Объем грузового отсека Cargo Maxi — 4,2м3, а при сложенном и демонтированном заднем диване и убранной перегородке — 4,6 м3. Грузоподъемность — 900 кг.



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Fiat Doblo Panorama вмещает до 3,2 м3 груза, 5 человек и 425 кг. Fiat Doblo Panorama вмещает до 3,2 мгруза, 5 человек и 425 кг.

Doblo Carro Maxi стоит 1 595 000 рублей, Doblo Panorama c 5-ступенчатой коробкой — 1 635 000 рублей, с 6-ступенчатой — 1 805 000 рублей. Для автомобилей предусмотрено множество опций. Многие даже не подозревают, что в России официально продается такой интересный автомобиль. Жаль, он не представлен у нас в 7-местной версии.

Volkswagen Caddy

Больше всего вариантов исполнения — у немецкого Caddy. Это грузовой Caddy Cargo со стандартным кузовом, вмещающим 3,1 м3, и удлиненная версия Caddy Cargo Maxi — 3,7 м3, пассажирские Caddy Kombi и увеличенный Caddy Maxi Kombi, и даже автомобиль для путешествий Caddy California. Актуальный автомобиль сделан на платформе MQВ, что предполагает многовариантность.



В грузовом варианте Cargo Сaddy предлагается с 110-сильным бензиновым 1.6 MPI, 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Базовая цена автомобиля — 1 939 800 рублей. В «довесок» можно набрать многочисленные опции, среди которых всевозможные системы, повышающие безопасность и комфорт. Например, для Caddy предусмотрены передние сиденья ErgoComfort за 33 000 рублей, автономный жидкостный отопитель за 131 300 рублей, центральный экран диаметром 25,4 см с системой Discover Media, усиленные генератор и аккумулятор, сдвижная левая дверь с электродоводчиком, светодиодное освещение грузового салона, розетки на 12 и 230В, всевозможные ящики и органайзеры в салон, защита двигателя из высокопрочного пластика и прочее.

Больше всего вариантов исполнения у Volkswagen Caddy. Эта модель популярна во всем мире, в том числе и у нас — хотя и самая дорогая среди конкурентов.



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В этой подборке — только те модели, которые предлагаются на российском рынке прямо сейчас. А ведь есть еще и вторичный рынок, где присутствуют такие интересные машины, как Ford Tourneo Connect, Renault Dokker и Kangoo, Skoda Roomster и прочие, включая предыдущие поколения перечисленных выше «каблучков». И они тоже могут еще послужить — тем более в качестве дачной машины. Только выбирать подержанный «каблучок» нужно особенно тщательно: их покупают для тяжелой работы и не щадят.

Мнение эксперта

— Предположу, что большая распространенность автомобилей такого типа в мире по сравнению с нашей страной связана с более высоким уровнем развития малого бизнеса и частного предпринимательства. Но и у нас этот сегмент растет. Если рассматривать итоги продаж в первом квартале 2021 года, то его объем вырос на 53% (по отношению к первому кварталу 2020-го). Сегодня доля таких машин составляет 14,5%, а год назад она была равна 10,8%. Иными словами, в настоящее время каждый седьмой купленный LCV- на базе легкового автомобиля, хотя прежде таковым был каждый девятый.



Фото: «За рулем» и фирмы-производители