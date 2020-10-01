Из старого «каблука» ИЖ сделали стильный пикап (видео)

Был невзрачный развозной фургон — стал шоу-стоппер и магнит для девушек.

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Иногда силами энтузиастов тюнинга вторую жизнь обретает та советская техника, которая в первой жизни выполняла утилитарную функцию и совершенно не блистала. Пожалуй, к таким машинам можно отнести ИЖ-2715, получивший в народе прозвище «каблук» — этот развозной фургон хорошо помнят те, кто застал Советский союз.

Так появился на свет невероятный ИЖ 2715 George: пользователь сообщества Drive2 под ником rustamrus приобрел стандартный «каблук» около двух лет назад и с тех пор вложил в машину огромное количество труда. Поначалу он просто хотел сделать получившийся пикап ниже, но сразу понял, что дорога к дому станет непреодолима.

Поэтому на машине появилась пневмоподвеска — стандартная схема была кардинально изменена. А вот двигатель остался родным (1,5 литра, 75 л.с), равно как и трансмиссия с приводом на заднюю ось. «Будка» фургона канула в небытие — автомобиль стал пикапом в очень стильном двухцветном кузове. Сейчас ИЖ 2715 George живет активной жизнью — участвует в выставках, фестивалях и фотосессиях.

Кстати, этот ИЖ уже появлялся в наших публикациях — он снялся в пародии на игру GTA San Andreas.

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия».