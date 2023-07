Оригинальные запчасти и оригинальные масла: где брать и чем обслуживать Hyundai/Kia и Genesis

на правах рекламы

По дорогам России колесит более 5 млн автомобилей марок Hyundai и Kia, которые входят в состав концерна Hyundai Motor. Это, между прочим, каждая десятая легковушка и SUV в стране.

Корейцы, всерьез стремившиеся завоевать наш рынок, не хлопнули демонстративно дверью в ситуации, которая сложилась в мире с конца февраля прошлого года, но, конечно, и игнорировать ее не могли.

Под предлогом «логистических перебоев с поставками компонентов» и «усиливающейся волатильности в России» Hyundai и Kia в марте 2022-го остановили производство автомобилей и двигателей на своих сборочных площадках в Санкт-Петербурге и на мультибрендовом калининградском Автоторе. В апреле 2023 года, когда Южная Корея ужесточила экспортный контроль над поставками товаров в Россию и Беларусь, прозвучало даже заявление о намерении Hyundai Motor полностью уйти с нашего рынка, продав принадлежащие концерну предприятия, но в реальности этого пока не произошло.

Более того, организованы официальные – пусть и крайне нерегулярные – поставки автомобилей из Южной Кореи с предоставлением гарантии производителя, продолжается и фирменное сервисное обслуживание бывшими дилерами Hyundai и Kia. О таком положении дел владельцы авто многих именитых брендов в России могут только мечтать!

Ремзона дилерского центра Kia

Однако без ложки – и не одной! – дегтя не обходится. Поставляемые по официальным каналам корейские авто гораздо дороже. Это же относится к запчастям и расходникам для ТО, без которых жизнь любой машины может быть яркой, но недолгой. «Так в чем проблема?! – воскликнет оптимист. – На работающих в России маркетплейсах найдется практически любая деталь или компонент, особенно для ходовых моделей».

Чистая правда, как и то, что в автомагазинах и на интерент-площадках, прежде всего широкого профиля, легко нарваться на откровенный контрафакт в фирменной упаковке и по цене, которая в разы больше, чем за незамаскированный «неоригинал».

Чтобы не купиться на подделку, надо иметь точную информацию о компании-производителе и контракте на поставку, а это для обычного автомобилиста, как правило, тайна покрытая мраком. И если «левизну» какого-то механического или электронного компонента еще можно выявить при установке, то все куда сложнее с эксплуатационными жидкостями, в том числе моторными маслами, которые и в более благополучные времена часто становились объектами мошенничества.

Слева — оригинал, справа — подделка

Наглядный пример отличия контрафактных запчастей от оригинальных.

Основные отличия, которые я заметил:

1. Голограмма отличается, на оригинальной, если менять угол обзора, то создается визуальное ощущение, что земной шар вращается, на подделке даже материки разглядеть нереально.

2. Эмблема как бы объемная.

3. Отличаются шрифты.

4. На оригинале поле набрано простым шрифтом, на подделке — жирным.

5. Вот это поле и на оригинале, и на подделке набрано жирным.

6. Здесь, как и в пункте 4, на оригинале простой шрифт, китайцы же не стали себя утруждать и выделили жирным.

Ну а что такое непонятная жижа в современном, зачастую нагруженном в силу конструктивных особенностей двигателе? Это верный путь к капремонту, а то и замене ДВС. В идеале мотор надо «кормить» маслом, рекомендованным производителем автомобиля. Так гарантированно обеспечивается совместимость, соответствие всем параметрам механической части и ее долговечность.

Проблема в том, что вместе со многими автомобильными компаниями с нашего рынка ушли и известные изготовители моторных масел. Это относится и к Shell c Total, продукция которых в брендированных канистрах и с соответствующей маркетинговой наценкой ранее использовалась официальными дилерами Hyundai и Kia. К лету 2023 года масел этих производителей в России практически не осталось.

Конечно, можно надеяться на параллельный импорт, но кто гарантирует в этом случае оригинальность масла? Да, в продаже имеются неплохо зарекомендовавшие себя продукты российского производства, но их свойства, по мнению экспертов, изменились по сравнению с периодом до весны 2022 года. Все дело в импортных присадках, которые теперь на 90% поставляются из Китая и чья эффективность из-за отсутствия большого массива статистических данных остается под вопросом.

Не всегда светлое масло говорит о его работоспособности. Масло темнеет, когда собирает в себя продукты износа двигателя.

Получается, выхода нет, и автовладельцы вынуждены играть со своими любимцами в русскую «масляную» рулетку? Не все так печально, особенно для тех, кто приобрел модели Hyundai и Kia. Действительно, не менее оптимальным, чем рекомендованное автопроизводителями, маслом может быть... такое же масло, только расфасованное в другую тару. Именно такой продукт официально предлагает теперь в России корейская SHL Co. Ltd., ведущий поставщик смазочных материалов на конвейеры корейских автомобилей и на предприятия тяжелой промышленности.

Склад готовой продукции в цеху The Beast на заводе SHL Co. Ltd.

Понятно, такой статус не дается просто так. У SHL Co. Ltd. за плечами более чем полувековая история, начавшаяся с выпуска лицензионной продукции и вышедшая со временем на уровень экспорта не только собственно масел, но и технологий их производства. Об уровне корейской компании многое говорит хотя бы один факт: с 2012 года SHL Co. Ltd. успешно работает на таком требовательном рынке, как японский. Использование сырья ведущих мировых производителей, выверенная система контроля качества на всех этапах технологического процесса и традиционное для корейской продукции привлекательное соотношение цена-качество дают результат, который по достоинству оценили потребители более чем 20 стран.

Внутренняя территория завода

Все это в полной мере относится к запущенной три года назад и предлагаемой сегодня на российском рынке линейке синтетического моторного масла The Beast. Название в точку! Продукт от SHL Co. Ltd. – настоящий зверь (так переводится с английского слово «the beast»), способный совладать с технологиями любой сложности. Бензиновые ДВС, работающий на обедненной смеси? Турбомоторы на легком и тяжелом топливе? Двигатели с новейшими системами очистки выхлопа? Гибридные силовые установки?

Масло The Beast разливается в металлические канистры, что защищает его от подделок или подмены содержимого.

В линейке The Beast для всех них найдется наиболее подходящий продукт. Не исключение и новомодные прямовпрысковые турбомоторы небольшого рабочего объема с их специфической проблемой LSPI, преждевременным воспламенением рабочей смеси на такте сжатия. Риск возникновения этого разрушительного явления существенно снижает большая часть масел The Beast, отвечающих стандартам API SP/SN, DEXOS1 GEN2 и ILSAC GF-6A, который используется, в частности, производителями из Кореи. А благодаря пакетам высокотехнологичных присадок в любом случае гарантированы превосходная защита двигателей от образования сажи и отложений, увеличение интервалов замены масла, как и отсутствие проблем с холодным пуском при температурах за -30 и даже -40º С.

Что еще нужно моторам моделей Hyundai и Kia в России? На фоне растущих цен на АЗС не повредит экономия топлива? Южнокорейским маслам The Beast и эта задача по силам.

