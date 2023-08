На каком оборудовании изготовляют корейские масла The BEAST и почему корейцы им доверяют больше других

на правах рекламы

На любом рынке есть импортные и локальные производители масел и горюче-смазочных материалов. Кто-то предпочитает исключительно импортные, кто-то свои. Но и среди «земляков» есть фавориты и антигерои.

В Южной Корее есть производитель, выпускающий масла для внутреннего рынка, которые активно используют корейские автолюбители. С недавнего времени эти масла появились в России.

Самостоятельно создавать и производить ГСМ очень сложно и дорого. Если запустить производство на каких-то существующих мощностях, это полдела. Куда важнее разработки и возможность их воплощения.

Моторные масла The BEAST производятся на мощностях компании SHL Co., Ltd. – поставщика ГСМ для промышленности Кореи. Благодаря этому для производства масел есть возможность использовать лучшие производственные возможности в Корее. Компания SHL основала научно-исследовательский центр в 1992 году. Научно-исследовательский центр разрабатывает локализованные смазочные материалы для обработки алюминия, в том числе и с применением импортных технологий. Собственные разработки и производство составили сильную конкуренцию готовым сторонним продуктам.

Научно-исследовательский центр продолжает работу по разработке продуктов и технологий для поддержания роста SHL с использованием передового исследовательского оборудования.

На сегодняшний день компания превратилась в специализированное предприятие по производству смазочных материалов, которое продает продукты для металлообработки и промышленные масла в различные страны по всему миру.

В структуру компании входят три собственных завода: два в г. Вонджу, один в г. Ульсан и собственный научно-исследовательский центр (г. Вонджу). На основе передовых разработок, работе собственного научно-технического центра и лучшего оборудования появились моторные масла The BEAST для легкового и грузового транспорта.

Моторные масла The BEAST фасуются в бочки, металлические канистры и пластиковые «литрушки»

Разработка и актуализация рецептур масел с хорошими защитными свойствами невозможна без высокоточного оборудования. Так, для создания моторных масел The BEAST на заводе SHL используется современная материально-техническая база.

Аппарат газовой хроматографии-масс-спектрометрии (GC–МАССА)

Газовая хроматография–масс-спектрометрия (GC-MS) — это аналитический метод, который сочетает в себе функции газовой хроматографии и масс-спектрометрии для идентификации различных веществ в исследуемом образце. В основном используется для анализа ингредиентов смазочного масла и анализа содержания присадок.

Аппарат термогравиметрического анализа (TGA)

Термогравиметрический анализ (TGA) — это метод термического анализа, при котором масса образца измеряется с течением времени по мере изменения температуры. Это измерение предоставляет информацию о физических явлениях, таких как фазовые переходы, поглощение, адсорбция и десорбция; а также о химических явлениях, включая хемосорбцию, термическое разложение и реакции твердое вещество-газ (например, окисление или восстановление).

Трибологическая машина трения: аппарат для создания микротрещин во время вращения

Измеряет и сравнивает предельное давление и смазывающую способность смазочных материалов при заданной скорости вращения и необходимого давления. Это соотношение моделирует нагрузку трущихся пар в двигателе. По быстроте и глубине появления микротрещин можно понять, каких свойств не хватает маслу.

Имитатор холодного проворачивания (CCS)

Имитатор холодного проворачивания (CCS) — это устройство, используемое для определения характеристик смазочных материалов при низких температурах при запуске холодного двигателя.

Аппарат рентгеновской флуоресценции (XRF)

Это устройство, используемое для качественного и количественного анализа неизвестного элемента в образце. Образец облучается рентгеновским лучом, и второй рентгеновский луч регистрируется и преобразуется для отображения информации об образце.

Моторные масла The BEAST – это OEM поставщик моторных масел на заводы GM, SAMSUNG, HYUNDAI, LG, MANDO. Синтетические и ПАО-масла предотвращают коррозию деталей двигателя за счет использования новейших моющих диспергаторов для смывки загрязнений в двигателе.

Защищают малокубатурные турбированные двигатели от детонации вследствие преждевременного зажигания, улучшают экономию топлива и могут быть использованы при увеличенных интервалах замены моторного масла.

В перечень выпускаемых смазок входят легковые и грузовые моторные масла, ГСМ для дизельных и гибридных двигателей, трансмиссионные и гидравлические жидкости. The BEAST – победитель премии «Технологически-инновационный бизнес», проводимой в КНР.

Разработчики стараются максимально защитить свою продукцию от подделок. Металлическая канистра защищает содержимое от подмены, а подделывать сами канистры дорого и нецелесообразно.

Реклама/ООО «АЛЛЕЯ ГРУПП»/erid 4CQwVszH9pUjpyjmRaV