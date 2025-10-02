Добротный и крепкий «немец» — но есть один нюанс

Эксперт «За рулем» рассказал о двигателях кроссовера Volkswagen Tiguan II

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев рассказывает о нюансах выбора кроссовера Volkswagen Tiguan II с пробегом.

Он отмечает, что, в целом, Тигуан 2016-2024 г.в. – надежная и удачная машина: у него крепкая подвеска (при клиренсе 189–200 мм), хорошая управляемость и прекрасная эргономика, а кузов достойно противостоит коррозии.

При выборе добротного кроссовера с пробегом Tiguan II был бы оптимальным вариантом, если бы не одно «но»: однозначно безгрешного мотора у этого автомобиля нет.

Атмосферники у Тигуана отсутствуют как класс. Поэтому, присматривая себе такого «немца», знаниями о его турбомоторах лучше запастись заранее.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Все бензиновые турбомоторы первого Тигуана снискали скверную репутацию. К выходу второго поколения их многократно модернизировали, заметно сгладив основные недомогания. В частности, исчезли случаи разрушений приводов ГРМ и поршневой группы на малых пробегах, а масложор проявляется позже и менее ярко.

На выбор четыре варианта турбомоторов: 1.4 (125 или 150 л. с.) и 2.0 (180 или 220 л. с.). У младших самое уязвимое место – сложный модуль с помпой и двумя термостатами. Также необходимо следить за ремнем привода ГРМ. У старших до 100 тысяч км могут износиться водяной и масляный насосы, фазорегуляторы и цепь ГРМ. Но могут и выдержать свыше 150 тысяч. Всем противопоказан бензин ниже АИ‑95, оптимален АИ‑98. Замена масла желательна каждые 7–8 тысяч км.

Ресурс бензиновых моторов – в районе 250 тысяч км.

У дизеля 2.0 (150 л. с.) с чугунным блоком ресурс существенно выше и слабых мест почти нет. Но все дизельные особенности налицо: нетерпимость к некачественному топливу, загрязнение впускной системы, сажевого фильтра и клапана EGR. И в обслуживании он, в среднем, дороже.

Что по коробкам, какие сюрпризы могут возникнуть по ходовой и электронике? Об этом – в октябрьском номере «За рулем»! Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

«За рулем» можно читать и в MAX

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Volkswagen Tiguan II: 2016-2024» из журнала «За рулем» № 10 за 2025 год.