Когда подешевеют авто с пробегом — прогноз «За рулем»

Эксперт Зиновьев: Выбирая машину б/у, изучите цены новых моделей

В период спада продаж новых машин вторичный рынок, по науке, должен демонстрировать подъем. О каком-то особом подъеме ныне говорить не приходится, но, по крайней мере, нет и явного упадка. По прогнозам, годовой объем составит около 6 млн штук, что повторит результат прошлого года и близко к рекорду 2014 года (6,1 млн).

Правда, в денежном выражении всё не так радужно. В первой половине 2025 года средневзвешенная цена на автомобили с пробегом снизилась на 4%, до 1,13 млн рублей. Снизилась впервые за несколько лет: начиная с 2020 года ежегодная прибавка была не меньше 10%, в пике достигая 33% (2022).

Почему подержанный автомобиль в среднем подешевел?

Основная причина: вторичный рынок постепенно опускается из космоса на землю. После введения санкций на фоне туманной ситуации и обещаний дефицита (которого, можно сказать, и не было) цены подскочили до небес, теперь же приходят в норму.

В некоторых сегментах – особенно заметно и вопреки всем инфляционным раскладам. Например, за полгода на 10–15% снизились цены на китайские машины в возрасте до трех лет. Хотя конкретно этот сегмент на среднерыночную цену влияет слабо: среди всех автомобилей, выставленных на продажу, молодых китайских – не более 3%.

Вторая причина: брать кредиты при средней ставке 26% годовых – способ купить машину на четверть дороже, чем она стоит. Ничего удивительного, что от покупок в кредит многие отказались до лучших времен. По итогам первых восьми месяцев 2025 года численно их выдали на 58% меньше, чем за тот же период прошлого года. А в денежном выражении и вовсе на 63%. Вполне естественно, что для заманивания покупателей приходится снижать цены.

Центробанк РФ, кстати, примерно обозначил, куда ушли наличные деньги, не истраченные на покупки чего-либо. В первом полугодии стабильно росли объемы и скупаемой за рубли валюты, и рублевых счетов в банках.

Про цены

Цены на многие востребованные модели и сейчас необоснованно высоки. В частности, несуразными выглядят 3,3 млн рублей за трехлетнюю Шкоду Октавию с пробегом 50–70 тысяч км. При том что новые (параллельный импорт из Китая) предлагают за 3,1 млн.

Некоторые пробуют сбыть двух-трехлетние Ларгусы за 2,2 млн – дороже нового! Десятилетняя Toyota Camry c пробегом 300 тысяч км за 2,7 млн – ну тоже как-то странно, в каком бы состоянии она ни была. И так далее, список можно продолжать.

На кого рассчитаны такие ценники, не совсем понятно. Полное ощущение, что рыночная цена подержанных автомобилей у нас теперь не всегда зависит от платежеспособного спроса. И при выборе чего-нибудь б/у очень полезно свериться с ценами новых.

Прогноз на завтра

Как поведет себя вторичный рынок в 2026 году? Радикальных отличий от уходящего года, пожалуй, нет.

Прежде всего, с 1 января в очередной раз проиндексируют так называемый утилизационный сбор. К внутреннему вторичному рынку утильсбор формально не привязан, он касается только вновь ввозимых машин. Но рынок всё равно на него реагирует – естественно, мягким подъемом цен. Кое-что добавит и инфляция (прогноз на конец года – 8%). Иными словами, по ходу года подорожает на 10–12% всё – кроме того, что принято называть «хламом».

Ключевая ставка Центробанка вроде бы тяготеет к снижению, к концу 2026 года ожидают уровня 12–13%. Это лучше, чем сейчас, однако кредиты и под 17–18% годовых – тоже не подарок.

Но есть один важный нюанс: 1 марта вступает в силу закон о локализации такси. Из таксопарков на вторичку придут десятки тысяч иномарок с разными пробегами, на которые начнут заканчиваться ранее выданные лицензии. Это, скорее всего, еще зимой вызовет ситуативное падение цен на многие популярные модели. По оценкам, на 15–20% для свежих машин и до 40% для заезженных. Кажется, это и будет время покупать.

Лидеры продаж

За десять лет топ‑10 продаж на вторичном рынке радикальных изменений не претерпел. Лидерами были и остаются недорогие модели, проданные наивысшими тиражами. Нетрудно предположить, что в ближайшее время первенство по числу сделок захватит Лада Гранта, выпускаемая с 2011 года. За это время продали почти 2 млн Грант, и большинство их на ходу.

Высокие позиции Фокуса и Rio объясняются тем, что в зачет идут все поколения. Focus у нас продавали с 1999 года, Rio – с 2000‑го, и даже самые ранние машины еще сохранились.

БЕСТСЕЛЛЕР... В последние годы самая продаваемая модель на вторичке – ВАЗ-2107. Хотя выпуск ее в России прекратили давно, в 2012 году (в Египте – позже). По состоянию на лето 2025 года «семерок» в российском автопарке осталось свыше 1,1 млн. Коллекционные экземпляры пытаются продать за 1–1,5 млн рублей. Красная цена машин в очень ухоженном состоянии с пробегами менее 100 тысяч км – в пределах 300–400 тысяч рублей. Среднерыночная – около 160 тысяч. ... И НЕЛИКВИДЫ К регулярному неликвиду можно отнести почти все наиболее массовые модели немецкого премиума за последние пятнадцать лет. По расчетам агентства Автостат, самый неликвидный кроссовер – BMW X5: за десять лет он теряет до трех четвертей цены. Самый неликвидный седан – Mercedes-Benz E-класса, с близкими показателями. Объяснение простое: с возрастом эти модели перестают быть престижными, а расходы на содержание и запчасти огромны и по мере увеличения пробега только растут. Обременить себя покупкой машины за 2–3 млн рублей, которая за три года владения высосет почти столько же, желающих немного.

