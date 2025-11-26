Как выбрать моторное масло — категории, вязкость и сковородки блогеров

Эксперт подсказал, что надо прочитать первым делом при выборе моторного масла

Что такое категория моторного масла

Основной критерий выбора моторного масла – категория его эксплуатации. Она обозначается двумя латинскими буквами – SL, SN и так далее. Чем дальше вторая буква от начала алфавита, тем масло современнее.

Многие отечественные масла всегда имели всевозможные рекомендации от мировых автопроизводителей. Сегодня их может не быть исключительно по политическим причинам, что никак не отражается на качестве масел.

Опускаться ниже рекомендованной категории нельзя. Самые современные масла имеют обозначение SQ – их можно заливать куда угодно. Отметим, кстати, что масла SQ производятся и у нас. Например, тем же «Лукойлом» и «Газпромом». Эти масла полностью совместимы с более возрастными продуктами – SМ, SL и т.д.

Обратная замена на более низкую категорию допустима только как временная мера в исключительных случаях. Если, к примеру, в дороге мотор по какой-то причине остался без масла, то грамотнее залить в него хоть что-то, чем пытаться ехать в режиме масляного голодания. Но помните, что при первой же возможности необходимо будет поменять масло целиком.

Моторное масло какого бренда выбрать

Качество масел Shell, Mobil 1 и прочих никто не оспаривает, однако эти бренды покинули наш рынок.

Современные продукты при сертификации проходят тесты на совместимость с основными «коллегами» по рынку, поэтому выбор того или иного имени чаще носит имиджевый характер, чем технический. На практике большая часть отечественных масел высшего качества поступает на станции техобслуживания – прежде всего, на гарантийные. Владельцы современных автомобилей в большинстве случаев ездят именно туда, рассчитывая на продолжение гарантийных обязательств производителей.

Импортные масла по-прежнему встречаются и в продаже, и у отдельных сервисменов. Однако их происхождение неизвестно. Следует помнить, что на рынке стало немало контрафакта. В сложившейся ситуации безопаснее переходить на отечественную продукцию. Для облегчения выбора на сайтах фирм («Лукойл», Sintec Lubricants, «Газпромнефть» и т.п.) есть программы-подборщики масел: вводите данные своего автомобиля и получаете ответ.

Какие моторные масла не подделывают

Ни при каких обстоятельствах не нужно проводить эксперименты на своем автомобиле, заливая в него совсем уж неизвестные или подозрительно дешевые масла. Сегодня в России представлено более тысячи брендов смазочных материалов.

Лидеры по общему объему поставок – это российские Роснефть, Лукойл, Газпромнефть. Есть импорт из Турции, Кореи и стран Юго-Восточной Азии. Некоторые менее известные у нас европейские марки, такие как Aimol, Addinol, Eni, Fuchs, Mannol, Ravenol, Rowe, также выросли в объемах поставок. Серьезный вред мотору при грамотном выборе масла может причинить только подделка «под фирму».

Практически не подделывают масла отечественного производства и вышеупомянутые европейские масла. А вот с незнакомыми брендами дел все-таки лучше не иметь. Даже если ценник кажется ну очень привлекательным.

Какой вязкости моторное масло выбрать

Нужную для вашего мотора вязкость масла вам указал его производитель. Если, к примеру, указано 5W-30, то не стоит отклоняться от этих цифр. Но есть и нюансы.

Когда речь идет о пуске двигателя на морозе (о низкотемпературных свойствах моторного масла), то предпочтение всегда отдается «нулевкам». Это масла, у которых перед W стоит 0 (ноль). Это самые морозостойкие на сегодня масла. Максимальная вязкость такого масла на морозе будет заведомо ниже, чем у любого другого, а потому и пуск мотора будет максимально облегчен.

За работу прогретого мотора отвечают цифры после W. Здесь также есть о чем подумать. Оказывается, «нулевки» типа 0W-30 или 0W-40, имеющие одинаковые нолики в обозначении, могут вести себя при холодных пусках по-разному. Низкотемпературная вязкость масел 0W-30 обычно ниже, чем 0W-40. Профессионалы называют это технологическим запасом.

Популярные сегодня масла 0W-20, презрительно называемые многими «водичкой», предназначены исключительно для современных двигателей. Для конструктивно старых моторов с большими зазорами между деталями маловязкие масла не годятся. Оптимальный масляный клин в подшипниках коленчатого вала этих двигателей смогут создать только масла с высокой вязкостью.

Не подходит маловязкое масло и для изношенных двигателей: все из-за тех же увеличенных зазоров, через которые масло фактически будет вытекать, не оказывая положительного воздействия. Да и масляный насос не сможет создать нужное давление, когда масло разогреется.

Более вязкие масла привлекают многих тем, что они, по идее, должны увеличивать компрессию, поднимать мощность и так далее. Однако почему-то никто не задумывается о том, почему от всего этого отказался автопроизводитель.

Более вязкое масло резко увеличивает трение в ЦПГ – это может привести даже к заклиниванию мотора. Кроме того, если залить излишне вязкое масло в современный двигатель породы «даунсайзинг» (а сейчас почти все именно такие), то оно может элементарно застрять в узеньких масляных каналах. Поэтому такие эксперименты допустимы разве что для пожилых моторов с солидными зазорами в парах трения. В таких случаях более вязкое масло поможет старичку поездить еще, прежде чем отправиться на капремонт или в утиль.

Можно ли смешивать моторные масла

Если речь идет о разовом подливе небольшого количества нерекомендованного масла, то это практически всегда безопасно.

Если в дороге надо срочно восполнить уровень масла в двигателе, то всегда лучше долить хоть что-то, чем вообще остаться без масла. Но при длительной эксплуатации возможны проблемы – не рискуйте.

Как проверить моторное масло на сковородке

Многие блогеры прожаривают моторные масла на сковородках и дают по итогам какие-то рекомендации. Скажу только одно: итогом подобных «испытаний» могут быть разве что какие-то визуальные изменения продукта – потемнение, появление отложений и т.п. А вот о качестве присадок, стабильности базового масла или его защитных свойствах никаких выводов быть не может.

Кроме того, визуальные изменения могут вводить и в заблуждение: о чем, к примеру, скажет потемнение масла? А ведь это может быть как следствием нейтрализации кислот и удержания загрязнений, так и проявлением деградации.

Надо понимать, что реальный двигатель работает в сложной термодинамической среде с постоянной циркуляцией, охлаждением, воздействием продуктов сгорания. Никакая сковородка этого не обеспечит.

