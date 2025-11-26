Как выбрать моторное масло — категории, вязкость и сковородки блогеров
Что такое категория моторного масла
Основной критерий выбора моторного масла – категория его эксплуатации. Она обозначается двумя латинскими буквами – SL, SN и так далее. Чем дальше вторая буква от начала алфавита, тем масло современнее.
Опускаться ниже рекомендованной категории нельзя. Самые современные масла имеют обозначение SQ – их можно заливать куда угодно. Отметим, кстати, что масла SQ производятся и у нас. Например, тем же «Лукойлом» и «Газпромом». Эти масла полностью совместимы с более возрастными продуктами – SМ, SL и т.д.
Обратная замена на более низкую категорию допустима только как временная мера в исключительных случаях. Если, к примеру, в дороге мотор по какой-то причине остался без масла, то грамотнее залить в него хоть что-то, чем пытаться ехать в режиме масляного голодания. Но помните, что при первой же возможности необходимо будет поменять масло целиком.
Моторное масло какого бренда выбрать
Современные продукты при сертификации проходят тесты на совместимость с основными «коллегами» по рынку, поэтому выбор того или иного имени чаще носит имиджевый характер, чем технический. На практике большая часть отечественных масел высшего качества поступает на станции техобслуживания – прежде всего, на гарантийные. Владельцы современных автомобилей в большинстве случаев ездят именно туда, рассчитывая на продолжение гарантийных обязательств производителей.
Импортные масла по-прежнему встречаются и в продаже, и у отдельных сервисменов. Однако их происхождение неизвестно. Следует помнить, что на рынке стало немало контрафакта. В сложившейся ситуации безопаснее переходить на отечественную продукцию. Для облегчения выбора на сайтах фирм («Лукойл», Sintec Lubricants, «Газпромнефть» и т.п.) есть программы-подборщики масел: вводите данные своего автомобиля и получаете ответ.
|
Какие моторные масла не подделывают
Ни при каких обстоятельствах не нужно проводить эксперименты на своем автомобиле, заливая в него совсем уж неизвестные или подозрительно дешевые масла. Сегодня в России представлено более тысячи брендов смазочных материалов.
Лидеры по общему объему поставок – это российские Роснефть, Лукойл, Газпромнефть. Есть импорт из Турции, Кореи и стран Юго-Восточной Азии. Некоторые менее известные у нас европейские марки, такие как Aimol, Addinol, Eni, Fuchs, Mannol, Ravenol, Rowe, также выросли в объемах поставок. Серьезный вред мотору при грамотном выборе масла может причинить только подделка «под фирму».
Практически не подделывают масла отечественного производства и вышеупомянутые европейские масла. А вот с незнакомыми брендами дел все-таки лучше не иметь. Даже если ценник кажется ну очень привлекательным.
Какой вязкости моторное масло выбрать
Нужную для вашего мотора вязкость масла вам указал его производитель. Если, к примеру, указано 5W-30, то не стоит отклоняться от этих цифр. Но есть и нюансы.
Когда речь идет о пуске двигателя на морозе (о низкотемпературных свойствах моторного масла), то предпочтение всегда отдается «нулевкам». Это масла, у которых перед W стоит 0 (ноль). Это самые морозостойкие на сегодня масла. Максимальная вязкость такого масла на морозе будет заведомо ниже, чем у любого другого, а потому и пуск мотора будет максимально облегчен.
За работу прогретого мотора отвечают цифры после W. Здесь также есть о чем подумать. Оказывается, «нулевки» типа 0W-30 или 0W-40, имеющие одинаковые нолики в обозначении, могут вести себя при холодных пусках по-разному. Низкотемпературная вязкость масел 0W-30 обычно ниже, чем 0W-40. Профессионалы называют это технологическим запасом.
Популярные сегодня масла 0W-20, презрительно называемые многими «водичкой», предназначены исключительно для современных двигателей. Для конструктивно старых моторов с большими зазорами между деталями маловязкие масла не годятся. Оптимальный масляный клин в подшипниках коленчатого вала этих двигателей смогут создать только масла с высокой вязкостью.
Не подходит маловязкое масло и для изношенных двигателей: все из-за тех же увеличенных зазоров, через которые масло фактически будет вытекать, не оказывая положительного воздействия. Да и масляный насос не сможет создать нужное давление, когда масло разогреется.
Более вязкое масло резко увеличивает трение в ЦПГ – это может привести даже к заклиниванию мотора. Кроме того, если залить излишне вязкое масло в современный двигатель породы «даунсайзинг» (а сейчас почти все именно такие), то оно может элементарно застрять в узеньких масляных каналах. Поэтому такие эксперименты допустимы разве что для пожилых моторов с солидными зазорами в парах трения. В таких случаях более вязкое масло поможет старичку поездить еще, прежде чем отправиться на капремонт или в утиль.
Можно ли смешивать моторные масла
Если в дороге надо срочно восполнить уровень масла в двигателе, то всегда лучше долить хоть что-то, чем вообще остаться без масла. Но при длительной эксплуатации возможны проблемы – не рискуйте.
Как проверить моторное масло на сковородке
Многие блогеры прожаривают моторные масла на сковородках и дают по итогам какие-то рекомендации. Скажу только одно: итогом подобных «испытаний» могут быть разве что какие-то визуальные изменения продукта – потемнение, появление отложений и т.п. А вот о качестве присадок, стабильности базового масла или его защитных свойствах никаких выводов быть не может.
Кроме того, визуальные изменения могут вводить и в заблуждение: о чем, к примеру, скажет потемнение масла? А ведь это может быть как следствием нейтрализации кислот и удержания загрязнений, так и проявлением деградации.
Надо понимать, что реальный двигатель работает в сложной термодинамической среде с постоянной циркуляцией, охлаждением, воздействием продуктов сгорания. Никакая сковородка этого не обеспечит.
