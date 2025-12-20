Чем хороши наши Тигры — их продают по цене китайского кроссовера

Эксперт Крючков рассказал о модификациях самого скоростного бронеавтомобиля РФ

Семейство защищенных автомобилей, объединенных именем Тигр – массовая продукция компании ВПК, а точнее Арзамасского машиностроительного завода, входящего в ее состав.

Конструкция машины, стоящей на вооружении армии и силовых ведомств, хорошо отработана и с годами принципиально не менялась. Но опыт эксплуатации, участие в боевых действиях, пожелания заказчиков привели к массе доработок, существенно меняющих ее потребительские качества.

Поэтому современный Тигр заметно отличается от исходного. Давайте разберемся, чем.

Вместительный универсал в броне

Актуальная базовая версия защищенного автомобиля многоцелевого назначения носит индекс АМН(ВПК)-233114 и имеет имя собственное Тигр-М. Отличить его от ранних версий очень просто – модификацию выдает заметный горб на капоте (кстати, теперь уже бронированном).

Специальная бронированная машина СБМ(ВПК)-233136 отличается от базовой модели АМН(ВПК)-233114, в основном, боковыми окнами с бойницами для стрельбы и усиленным бронированием. Машина может противостоять пулям со стальным термоупрочненным сердечникам патронов 7,62×39 мм и пулям со стальным нетермоупрочненным сердечником патронов 7,62×54 мм.

Скрытых от глаз изменений много. И главное из них – отечественный рядный четырехцилиндровый турбодизель ЯМЗ-5347 мощностью 215 л.с. вместо зарубежного двигателя Cummins B-205 (рядная «шестерка» мощностью 205 л.с.).

Схема полноприводной трансмиссии 4×4 осталась прежней: механическая пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая «раздатка» с блокируемым межосевым дифференциалом, ведущие мосты. Последние – измененной конструкции. Вместо конических шестерен со спиральным зубом в них применены конические шестерни с круговым зубом.

Вместо межколесных самоблокирующихся дифференциалов повышенного трения установлены принудительные блокировки. Это существенно повысило проходимость автомобиля на вязких грунтах (по терминологи производителя – слабонесущих грунтах).

Внесены и другие изменения. Например, Тигр-М получил новые тормозные механизмы и горный тормоз с пневматическим приводом.

В Тиграх-М ВПК-233114 и 233136 стрельбу из личного оружия можно вести из открытого квадратного люка на крыше.

На раме легкобронированного автомобиля по-прежнему смонтирован однообъемный сварной корпус из стальных бронелистов с противоосколочным подбоем обитаемого отсека арамидными тканями.

Внутренняя компоновка теперь позволяет разместить девять военнослужащих вместо шести. Подчеркнем, Тигр-М – многоцелевое транспортное средство как для армейских, так и для силовых структур. Поэтому его защитные свойства соответствуют классификациям по ГОСТ для броневой защиты специальных автомобилей и пулестойких стекол.

АМН-233114 способен противостоять пулям со стальным нетермоупрочненным сердечником патронов 5,45×39 мм и 7,62×39 мм (3 класс стандарта). Противоминные свойства гарантируют способность выдержать подрыв под днищем или любым колесом заряда мощностью 600 грамм в тротиловом эквиваленте (на ранних версиях было 300 грамм под колесом и гранаты Ф1 под днищем).

Креплений для огневых средств у бронеавтомобиля нет. Возможно вести стрельбу из личного вооружения через открытый квадратный люк в крыше. Правда, на Парадах Победы не раз демонстрировались модификации АМН-233114 с дистанционно-управляемым пулеметным модулем Арбалет-ДМ на крыше.

Основные характеристики базового Тигра-М 233114:

габариты – 5600×2400×2500 мм;

дорожный просвет – 400 мм;

снаряженная масса – 6600 кг;

полная масса – 7800 кг;

масса буксируемого прицепа – 2,5 тонны;

максимальная скорость при полной массе – постоянно 110 км/ч, кратковременно 120 км/ч;

запас хода – 1000 км.

Тигры специального назначения

На платформе Тигра-М создана масса модификаций. Среди них:

специальная бронированная машина СБМ(ВПК)-233136 для Росгвардии;

зенитный ракетный комплекс Гибка-С и противотанковый Корнет-ЭМ на шасси ВПК-233116;

мобильная система радиоэлектронной борьбы Леер-2 на шасси 233114;

медицинская и связная машины;

комплекс радиационной, химической и биологической разведки.

Это не бронеавтомобиль с финбоксом для путешествий, а мобильный комплекс радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы Лорандит-М (РБ-338А) в походном положении. При работе все сложенные антенны приводят в вертикальное положение.

Но наибольшее распространение получил автомобиль специального назначения АСН-233115 для спецподразделений. Двигатель, бронекорпус и ходовая часть остались без изменений. Самое заметное внешнее отличие – поворотная платформа с двустворчатым люком на крыше для монтажа вооружений и четыре гранатомета постановки дымовых завес системы 902Г Туча.

АСН-233115. На поворотном кольце для вооружения установлены и пулемет 7,62-мм Печенег, и 30-мм гранатомет. Мортиры постановки дымовых завес Туча (по две) на правом и левом краях крыши. Кондиционер входит в штатное оборудование бронеавтомобиля.

На поворотной платформе может быть закреплен:

7,62-мм пулемет ПК;

ПКМ или Печенег;

12,7-мм пулемет Корд;

30-мм автоматический гранатомет.

Число мест в обитаемом отсеке сокращено до шести. Это потребовалось для организации рабочего места стрелка, укладок для боеприпасов, специального оборудования, вооружения.

Помимо бойцов АСН может принять на борт 10 коробок с патронами (500 штук) для крупнокалиберного пулемета, 10 коробок (290 выстрелов) для автоматического гранатомета, 8 коробок (1600 патронов) для пулемета калибра 7,62 мм, четыре ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, станки, прицелы, чехлы, гильзосборники для оружия и само оружие.

Автомобиль специального назначения АСН-233115 в реальных боевых условиях. Фото транспорта Росгвардии и его экипажа сделано в июле 2022 года на территории Луганской народной республики.

Основные характеристики Тигра-М 233115:

снаряженная масса – 6880 кг;

полная масса – 8080 кг;

максимальная скорость при полной массе – постоянно 110 км/ч, кратковременно 120 км/ч;

запас хода – 1000 км;

контрольный расход топлива (при 60 км/ч) – 13,6 л/100 км;

максимальный преодолеваемый подъем – 31 градус;

максимальная преодолеваемая стенка – 0,4 метра, ров 0,5 метра.

глубина преодолеваемого брода – 1,2 метра.

Защитные свойства Тигра-М модификации АСН-233115 близки к базовой модели, но соответствуют чисто армейским нормативам ОТТ 9.1.12.1 (полное название документа «Военная автомобильная техника. Автомобили защищенные. Общие технические требования»).

Баллистическая стойкость АСН оценивается по 1 классу требований, что приблизительно соответствует 1 уровню международной классификации STANAG-4569. Обеспечена защита от простых пуль патронов 5,45×39 мм, 7,62×39 мм и 5,56×45 мм. Поражающие элементы осколочно-фугасного снаряда калибром 152-155 мм не нанесут вреда при разрыве на дистанции 100 метров.

Минная стойкость тоже соответствует 1 классу: противопехотные мины, ручные гранаты, заряды до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

