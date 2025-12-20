Чем хороши наши Тигры — их продают по цене китайского кроссовера
Семейство защищенных автомобилей, объединенных именем Тигр – массовая продукция компании ВПК, а точнее Арзамасского машиностроительного завода, входящего в ее состав.
Конструкция машины, стоящей на вооружении армии и силовых ведомств, хорошо отработана и с годами принципиально не менялась. Но опыт эксплуатации, участие в боевых действиях, пожелания заказчиков привели к массе доработок, существенно меняющих ее потребительские качества.
Поэтому современный Тигр заметно отличается от исходного. Давайте разберемся, чем.
Вместительный универсал в броне
Актуальная базовая версия защищенного автомобиля многоцелевого назначения носит индекс АМН(ВПК)-233114 и имеет имя собственное Тигр-М. Отличить его от ранних версий очень просто – модификацию выдает заметный горб на капоте (кстати, теперь уже бронированном).
Скрытых от глаз изменений много. И главное из них – отечественный рядный четырехцилиндровый турбодизель ЯМЗ-5347 мощностью 215 л.с. вместо зарубежного двигателя Cummins B-205 (рядная «шестерка» мощностью 205 л.с.).
Схема полноприводной трансмиссии 4×4 осталась прежней: механическая пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая «раздатка» с блокируемым межосевым дифференциалом, ведущие мосты. Последние – измененной конструкции. Вместо конических шестерен со спиральным зубом в них применены конические шестерни с круговым зубом.
Вместо межколесных самоблокирующихся дифференциалов повышенного трения установлены принудительные блокировки. Это существенно повысило проходимость автомобиля на вязких грунтах (по терминологи производителя – слабонесущих грунтах).
Внесены и другие изменения. Например, Тигр-М получил новые тормозные механизмы и горный тормоз с пневматическим приводом.
На раме легкобронированного автомобиля по-прежнему смонтирован однообъемный сварной корпус из стальных бронелистов с противоосколочным подбоем обитаемого отсека арамидными тканями.
Внутренняя компоновка теперь позволяет разместить девять военнослужащих вместо шести. Подчеркнем, Тигр-М – многоцелевое транспортное средство как для армейских, так и для силовых структур. Поэтому его защитные свойства соответствуют классификациям по ГОСТ для броневой защиты специальных автомобилей и пулестойких стекол.
АМН-233114 способен противостоять пулям со стальным нетермоупрочненным сердечником патронов 5,45×39 мм и 7,62×39 мм (3 класс стандарта). Противоминные свойства гарантируют способность выдержать подрыв под днищем или любым колесом заряда мощностью 600 грамм в тротиловом эквиваленте (на ранних версиях было 300 грамм под колесом и гранаты Ф1 под днищем).
Креплений для огневых средств у бронеавтомобиля нет. Возможно вести стрельбу из личного вооружения через открытый квадратный люк в крыше. Правда, на Парадах Победы не раз демонстрировались модификации АМН-233114 с дистанционно-управляемым пулеметным модулем Арбалет-ДМ на крыше.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Джеймс Бонд позавидует: автомобили советских шпионов
|
Как продлить срок службы вариатора
|
АвтоВАЗ работает без убытков!
Основные характеристики базового Тигра-М 233114:
- габариты – 5600×2400×2500 мм;
- дорожный просвет – 400 мм;
- снаряженная масса – 6600 кг;
- полная масса – 7800 кг;
- масса буксируемого прицепа – 2,5 тонны;
- максимальная скорость при полной массе – постоянно 110 км/ч, кратковременно 120 км/ч;
- запас хода – 1000 км.
Тигры специального назначения
На платформе Тигра-М создана масса модификаций. Среди них:
- специальная бронированная машина СБМ(ВПК)-233136 для Росгвардии;
- зенитный ракетный комплекс Гибка-С и противотанковый Корнет-ЭМ на шасси ВПК-233116;
- мобильная система радиоэлектронной борьбы Леер-2 на шасси 233114;
- медицинская и связная машины;
- комплекс радиационной, химической и биологической разведки.
Но наибольшее распространение получил автомобиль специального назначения АСН-233115 для спецподразделений. Двигатель, бронекорпус и ходовая часть остались без изменений. Самое заметное внешнее отличие – поворотная платформа с двустворчатым люком на крыше для монтажа вооружений и четыре гранатомета постановки дымовых завес системы 902Г Туча.
На поворотной платформе может быть закреплен:
- 7,62-мм пулемет ПК;
- ПКМ или Печенег;
- 12,7-мм пулемет Корд;
- 30-мм автоматический гранатомет.
Число мест в обитаемом отсеке сокращено до шести. Это потребовалось для организации рабочего места стрелка, укладок для боеприпасов, специального оборудования, вооружения.
Помимо бойцов АСН может принять на борт 10 коробок с патронами (500 штук) для крупнокалиберного пулемета, 10 коробок (290 выстрелов) для автоматического гранатомета, 8 коробок (1600 патронов) для пулемета калибра 7,62 мм, четыре ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, станки, прицелы, чехлы, гильзосборники для оружия и само оружие.
Основные характеристики Тигра-М 233115:
- снаряженная масса – 6880 кг;
- полная масса – 8080 кг;
- максимальная скорость при полной массе – постоянно 110 км/ч, кратковременно 120 км/ч;
- запас хода – 1000 км;
- контрольный расход топлива (при 60 км/ч) – 13,6 л/100 км;
- максимальный преодолеваемый подъем – 31 градус;
- максимальная преодолеваемая стенка – 0,4 метра, ров 0,5 метра.
- глубина преодолеваемого брода – 1,2 метра.
Защитные свойства Тигра-М модификации АСН-233115 близки к базовой модели, но соответствуют чисто армейским нормативам ОТТ 9.1.12.1 (полное название документа «Военная автомобильная техника. Автомобили защищенные. Общие технические требования»).
Баллистическая стойкость АСН оценивается по 1 классу требований, что приблизительно соответствует 1 уровню международной классификации STANAG-4569. Обеспечена защита от простых пуль патронов 5,45×39 мм, 7,62×39 мм и 5,56×45 мм. Поражающие элементы осколочно-фугасного снаряда калибром 152-155 мм не нанесут вреда при разрыве на дистанции 100 метров.
Минная стойкость тоже соответствует 1 классу: противопехотные мины, ручные гранаты, заряды до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
- Американский Пэтриот против нашего Панциря — чем отличаются их шасси: эксперт Крючков сравнил самые массовые четырехосные грузовики армий России и США.
- «За рулем» можно читать и в MAX