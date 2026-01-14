Вопрос на засыпку: для чего служил этот гигантский прицеп?

«За рулем» вспомнил о самом большом полуприцепе-скотовозе в СССР — ОдАЗ‑9979

В 1957 году научно-исследовательский институт НАМИ предложил Одесскому автосборочному заводу (ОдАЗ) задание на разработку конструкции полуприцепов‑скотовозов.

В итоге появился самый большой скотовоз в СССР – ОдАЗ‑9979.

Чтобы он мог перевезти 125 хрюшек, конструкторам пришлось установить цельнометаллический кузов на двухосной задней тележке.

Полуприцеп‑скотовоз ОдАЗ‑9979

