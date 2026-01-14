#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайский IT-гигант зарегистрировал в РФ товарный знак для продажи машин
14 января
Китайский IT-гигант зарегистрировал в РФ товарный знак для продажи машин
Компания Xiaomi запатентовала в России бренд...
Максим Соколов
14 января
Глава АВТОВАЗа объяснил рост цен на Lada в начале 2026 года
Максим Соколов: Цены на Lada растут ниже уровня...
Максим Соколов
14 января
Сколько машин АВТОВАЗ способен выпускать в год: ответ главы компании
Глава АВТОВАЗа Соколов заявил о возможности...

Вопрос на засыпку: для чего служил этот гигантский прицеп?

«За рулем» вспомнил о самом большом полуприцепе-скотовозе в СССР — ОдАЗ‑9979

В 1957 году научно-исследовательский институт НАМИ предложил Одесскому автосборочному заводу (ОдАЗ) задание на разработку конструкции полуприцеповскотовозов.

Рекомендуем
Прицеп длиной до 35 метров: что на нем возили в СССР?

В итоге появился самый большой скотовоз в СССР – ОдАЗ9979.

Чтобы он мог перевезти 125 хрюшек, конструкторам пришлось установить цельнометаллический кузов на двухосной задней тележке.

Полуприцеп‑скотовоз ОдАЗ‑9979
Полуприцеп‑скотовоз ОдАЗ‑9979
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О прототипе фургона КАвЗ‑5982 для перевозки лошадей рассказано здесь.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Колодочкин Михаил
Фото:из архивов
Количество просмотров 93
14.01.2026 
Фото:из архивов
Поделиться:
Оцените материал:
0