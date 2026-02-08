#
Автопилот для сельхозтехники появился в СССР почти 50 лет назад

Фотооптический датчик для трактора К-700 изобрели советские ученые

Полвека назад на тракторе Кировец К700 было опробовано изобретение – бесконтактная фотооптическая система автоматического вождения.

Киножурнал «Наука и техника» в 1977 году показывал, как фотооптический датчик с зеркалом-ротором и электронным блоком управления пытался помогать трактористу работать днем и ночью.

По имеющимся сведениям, датчик отслеживал границу вспаханного участка, помогая двигаться вдоль него. В серию электронный пахарь, конечно, не пошел, но интерес у населения вызвал.

Фотооптический датчик на тракторе К-700 отслеживал границу вспаханного участка
Фотооптический датчик на тракторе К-700 отслеживал границу вспаханного участка
Ударник труда: советский трактор-тяжеловес

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
08.02.2026 
