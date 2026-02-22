Первая советская выставка автомобилей: новинки 1925 года
Эксперт «За рулем» рассказал об экспонатах первой автовыставки СССР
Первая в СССР автомобильная выставка открылась более ста лет назад – 24 сентября 1925 года.
Московский парк на Крымском Валу приглашал всех желающих посмотреть на новинки автопрома – например, на первый пожарный автомобиль, собранный на шасси Паккарда.
Но особый интерес вызывали полуторки АМО-Ф‑15. Как известно, первый такой автомобиль собрали в ноябре 1924 года, а через три недели они уже участвовали в испытательном пробеге протяженностью 2000 км.
Фото:Валентина Соболева (Фотохроника ТАСС)
22.02.2026
