Первая советская выставка автомобилей: новинки 1925 года

Эксперт «За рулем» рассказал об экспонатах первой автовыставки СССР

Первая в СССР автомобильная выставка открылась более ста лет назад – 24 сентября 1925 года.

Московский парк на Крымском Валу приглашал всех желающих посмотреть на новинки автопрома – например, на первый пожарный автомобиль, собранный на шасси Паккарда.

Но особый интерес вызывали полуторки АМО-Ф15. Как известно, первый такой автомобиль собрали в ноябре 1924 года, а через три недели они уже участвовали в испытательном пробеге протяженностью 2000 км.

На этой машине мечтал бы поездить каждый – и не только ребенок

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Почему ВАЗ-2103 в кузове универсал остался в ранге прототипа, рассказано тут.

Колодочкин Михаил
Фото:Валентина Соболева (Фотохроника ТАСС)
22.02.2026 
Фото:Валентина Соболева (Фотохроника ТАСС)
