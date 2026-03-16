Для чего в СССР выпускали машины с мягкой крышей?

Эксперт «За рулем» назвал причины выпуска кабриолетов в СССР в 1949—1953 годах

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Зачем в СССР выпускали кабриолеты, совершенно не подходящие для эксплуатации по климату?

Ответ эксперта

Сергей Канунников , «За рулем»:

– Советские внедорожники ГАЗ и УАЗ делали с брезентовыми крышами под специфические требования военных. В частности, требовалось, чтобы со снятой крышей и опущенным ветровым стеклом машина была максимально низкой. Но эти автомобили – отдельная история.

А серийных легковых машин с мягкой крышей в нашей истории было всего две – Победа ГАЗ-М20 и Москвич ‑ 400–420А. Оба появились из-за дефицита стали после Великой Отечественной. От заводов требовали наращивать производство, и они сделали это, начав выпуск кабриолетов, сэкономив на стальной крыше.

Официально автомобили предназначали для южных районов СССР, но реально их продавали и в других регионах. Побед с брезентовой крышей с 1949 по 1953 год сделали чуть более 14 тысяч. Аналогичных Москвичей с 1949 по 1952 год – около 18 тысяч.

