#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jaecoo J8
16 марта
Большой семейный кроссовер Jaecoo стал доступнее, называем цены
Кроссовер Jaecoo J8 в России подешевел на 200...
Первый прототип ГАЗ-24 появился еще в самом конце 1963 года. Его так скрывали, что нормальных фото машины не осталось. Но ходовой образец был очень похож на макет художника Льва Еремеева. Образцы второй серии были уже другими, куда более близкими к серийной «двадцатьчетверке».
16 марта
Самые редкие ГАЗ-24 — зачем их делали и что с ними стало
Появились фото редких образцов Волг, которые...
Haval рассматривает варианты расширения производства в России
16 марта
Haval рассматривает варианты расширения производства в России
Дамир Каримов: При необходимости производство...

Для чего в СССР выпускали машины с мягкой крышей?

Эксперт «За рулем» назвал причины выпуска кабриолетов в СССР в 1949—1953 годах

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Зачем в СССР выпускали кабриолеты, совершенно не подходящие для эксплуатации по климату?

ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Мы выбрали лучшие гаджеты и аксессуары, которые пригодятся каждому водителю.
СМОТРЕТЬ
ПОДБОРКУ

Ответ эксперта

Сергей Канунников , «За рулем»:

Для чего в СССР выпускали машины с мягкой крышей?

– Советские внедорожники ГАЗ и УАЗ делали с брезентовыми крышами под специфические требования военных. В частности, требовалось, чтобы со снятой крышей и опущенным ветровым стеклом машина была максимально низкой. Но эти автомобили – отдельная история.

А серийных легковых машин с мягкой крышей в нашей истории было всего две Победа ГАЗ-М20 и Москвич 400–420А. Оба появились из-за дефицита стали после Великой Отечественной. От заводов требовали наращивать производство, и они сделали это, начав выпуск кабриолетов, сэкономив на стальной крыше.

Рекомендуем
Зачем Сталин велел делать авто без крыши и что из этого вышло

Официально автомобили предназначали для южных районов СССР, но реально их продавали и в других регионах. Побед с брезентовой крышей с 1949 по 1953 год сделали чуть более 14 тысяч. Аналогичных Москвичей с 1949 по 1952 год – около 18 тысяч.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Об 11 известных советских кабриолетах рассказано тут .

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Канунников Сергей
Фото:Wikimedia и «За рулем»
Количество просмотров 38
16.03.2026 
Фото:Wikimedia и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0