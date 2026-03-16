Для чего в СССР выпускали машины с мягкой крышей?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Зачем в СССР выпускали кабриолеты, совершенно не подходящие для эксплуатации по климату?
Ответ эксперта
Сергей Канунников , «За рулем»:
– Советские внедорожники ГАЗ и УАЗ делали с брезентовыми крышами под специфические требования военных. В частности, требовалось, чтобы со снятой крышей и опущенным ветровым стеклом машина была максимально низкой. Но эти автомобили – отдельная история.
А серийных легковых машин с мягкой крышей в нашей истории было всего две – Победа ГАЗ-М20 и Москвич ‑ 400–420А. Оба появились из-за дефицита стали после Великой Отечественной. От заводов требовали наращивать производство, и они сделали это, начав выпуск кабриолетов, сэкономив на стальной крыше.
Официально автомобили предназначали для южных районов СССР, но реально их продавали и в других регионах. Побед с брезентовой крышей с 1949 по 1953 год сделали чуть более 14 тысяч. Аналогичных Москвичей с 1949 по 1952 год – около 18 тысяч.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
- «За рулем» можно смотреть на YouTube