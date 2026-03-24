Надежный, вместительный, интересный внутри: настоящий «японец» всего за миллион
Популярность кей-каров в Японии объясняется государственной политикой: при их покупке дают много льгот, да еще не нужно иметь обязательное парковочное место.
В России же подержанные японские кей-кары популярны по другой причине: свежие 660‑кубовые машинки идут по ценам около миллиона рублей. Из мышеловки этот сыр или нет?
Как устроен Daihatsu Wake
Конструкторы кей-каров в детстве явно играли в тетрис. В их распоряжении есть набор стандартных кубиков в виде трехцилиндровых моторчиков на 660 кубов и вариатора – которые надо вписать в ограниченные габариты. Но как же ловко они раскидывают все элементы, умудряясь делать вместительный салон!
Откидываю подушку сиденья переднего пассажира, а под ним – глубокий бокс. Спинка этого же кресла откидывается вперед, превращаясь в столик. Фальшпол в багажнике имеет откидные ножки: можно использовать как стол или сделать второй этаж в багажнике.
Несмотря на смешные габариты машинки, на втором ряду много места. Правда, строго для двоих – потому что регламент кей-каров разрешает лишь четыре места.
Сиденья перемещаются в продольном направлении. А можно откинуть их вперед, чтобы получить складское помещение идеально ровной формы, пусть и небольшое.
Как едет Daihatsu Wake
Платформа DNGA, на которой построен Wake, едина для всех нынешних кей-моделей марок Daihatsu, Subaru и Toyota. Если надумаете покупать что-то для подвески или тормозной системы, то унификация полная.
Это же касается и агрегатов: трехцилиндровый турбомоторчик KF-DET ставится на все «кубики» трех брендов. Несмотря на скромную кубатуру и, как следствие, крошечные детали, мотор надежный. Но пенсионерской езды он не любит, иначе залегают поршневые кольца.
Да и на ходу, если не стесняться давить на газ, наступает счастье. Под задорный трехцилиндровый рык Wake весело набирает ход. Только расход топлива для такой малютки хотелось бы поменьше: Daihatsu ест в среднем чуть больше восьми литров 95‑го.
Но больших скоростей Wake не любит. Парусность, узкий кузов и небольшая масса – того и гляди сдует. Это сугубо городское существо.
И желательно, чтобы в городе чистили снег: небольшой дорожный просвет, маленькие колеса, вариатор – и Wake «садится» уже в неглубоком пухляке.
Кстати, вариатор тоже унифицированный для многих кей каров – модели C0B-B2. Если менять трансмиссионную жидкость, как положено, раз в 60 тысяч, он ходит не меньше, чем мотор. Конечно, если не буксовать каждый день.
Сколько стоит Daihatsu Wake
Несмотря на некоторые ограничения, Daihatsu Wake и подобные ему свежие кей-кары – любопытная альтернатива новой Гранте. Довольно надежны, вместительны и интересны внутри. Не говоря об анимешной харизме. И за всё это просят миллион рублей!
С новыми ставками так называемого «утильсбора» популярность праворульных «японцев» возрастет, ибо велико количество моделей слабее заветных 160 сил. Что уж говорить про кей-кары, чья низкая начальная стоимость дает право платить минимальную таможенную пошлину в 100 тысяч рублей.
Еще больше этому способствует курс иены, которая за год упала с 65 до 50 российских копеек. Привезенные из Японии трех-пятилетние кей-кары после оформления во Владивостоке стоят 700–900 тысяч рублей в зависимости от модели.
Доставка до центральной части России с учетом габаритов и маленькой массы тоже дешевле обычных автомобилей – примерно 160–170 тысяч рублей. Даже в Москве свежий кей-кар будет стоить «под ключ» около миллиона.
Daihatsu Wake
- Длина / ширина / высота / база 3395 / 1475 / 1835 / 2455 мм
- Снаряженная масса 1020 кг
- Максимальная скорость н.д.
- Разгон 0–100 км/ч н.д.
- Двигатель бензиновый, P3, 12 клапанов, 658 см³; 47 кВт / 64 л. с. при 6400 об/мин; 92 Н·м при 3200 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 36 л
- Трансмиссия передний привод; CVT
Благодарим Александра Филатова за предоставленный для съемок автомобиль.
