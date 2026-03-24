Надежный, вместительный, интересный внутри: настоящий «японец» всего за миллион

«За рулем» назвал преимущества праворульного 4-местного Daihatsu Wake

Популярность кей-каров в Японии объясняется государственной политикой: при их покупке дают много льгот, да еще не нужно иметь обязательное парковочное место.

В России же подержанные японские кей-кары популярны по другой причине: свежие 660‑кубовые машинки идут по ценам около миллиона рублей. Из мышеловки этот сыр или нет?

Как устроен Daihatsu Wake

Конструкторы кей-каров в детстве явно играли в тетрис. В их распоряжении есть набор стандартных кубиков в виде трехцилиндровых моторчиков на 660 кубов и вариатора – которые надо вписать в ограниченные габариты. Но как же ловко они раскидывают все элементы, умудряясь делать вместительный салон!

Откидываю подушку сиденья переднего пассажира, а под ним – глубокий бокс. Спинка этого же кресла откидывается вперед, превращаясь в столик. Фальшпол в багажнике имеет откидные ножки: можно использовать как стол или сделать второй этаж в багажнике.

Несмотря на смешные габариты машинки, на втором ряду много места. Правда, строго для двоих – потому что регламент кей-каров разрешает лишь четыре места.

При сложенных сиденьях образуется ­идеально ровная площадка.

Сиденья перемещаются в продольном направлении. А можно откинуть их вперед, чтобы получить складское помещение идеально ровной формы, пусть и небольшое.

Как едет Daihatsu Wake

Платформа DNGA, на которой построен Wake, едина для всех нынешних кей-моделей марок Daihatsu, Subaru и Toyota. Если надумаете покупать что-то для подвески или тормозной системы, то унификация полная.

Это же касается и агрегатов: трехцилиндровый турбомоторчик KF-DET ставится на все «кубики» трех брендов. Несмотря на скромную кубатуру и, как следствие, крошечные детали, мотор надежный. Но пенсионерской езды он не любит, иначе залегают поршневые кольца.

Следуя строгому техрегламенту кей-каров, 660‑кубовый турбомотор выдает 64 л. с. Хотя в Японии давно научились «выдувать» куда больше.

Да и на ходу, если не стесняться давить на газ, наступает счастье. Под задорный трехцилиндровый рык Wake весело набирает ход. Только расход топлива для такой малютки хотелось бы поменьше: Daihatsu ест в среднем чуть больше восьми литров 95‑го.

Но больших скоростей Wake не любит. Парусность, узкий кузов и небольшая масса – того и гляди сдует. Это сугубо городское существо.

Зачем ставить камеру, если на пятой двери есть сферическое зеркало? Но пусть будет!

И желательно, чтобы в городе чистили снег: небольшой дорожный просвет, маленькие колеса, вариатор – и Wake «садится» уже в неглубоком пухляке.

Кстати, вариатор тоже унифицированный для многих кей каров – модели C0B-B2. Если менять трансмиссионную жидкость, как положено, раз в 60 тысяч, он ходит не меньше, чем мотор. Конечно, если не буксовать каждый день.

Приборная панель – пример того, как впихнуть максимум информации в минимум площади. И ведь читаемо! Японцы понаторели в организации компактных блоков управления всего и вся.

Интерьер Daihatsu – не про стиль, а про практичность. Хотя в кубических формах есть свое очарование.

Переднее левое сиденье можно сложить, превратив в столик. В подушке есть большое отделение для хранения.

Сколько стоит Daihatsu Wake

Несмотря на некоторые ограничения, Daihatsu Wake и подобные ему свежие кей-кары – любопытная альтернатива новой Гранте. Довольно надежны, вместительны и интересны внутри. Не говоря об анимешной харизме. И за всё это просят миллион рублей!

С новыми ставками так называемого «утильсбора» популярность праворульных «японцев» возрастет, ибо велико количество моделей слабее заветных 160 сил. Что уж говорить про кей-кары, чья низкая начальная стоимость дает право платить минимальную таможенную пошлину в 100 тысяч рублей.

Еще больше этому способствует курс иены, которая за год упала с 65 до 50 российских копеек. Привезенные из Японии трех-пятилетние кей-кары после оформления во Владивостоке стоят 700–900 тысяч рублей в зависимости от модели.

Доставка до центральной части России с учетом габаритов и маленькой массы тоже дешевле обычных автомобилей – примерно 160–170 тысяч рублей. Даже в Москве свежий кей-кар будет стоить «под ключ» около миллиона.

В желтом цвете Daihatsu Wake – словно ­масштабная модель Икаруса. Сдвижные ­боковые двери – с электроприводом.

Длина / ширина / высота / база 3395 / 1475 / 1835 / 2455 мм

3395 / 1475 / 1835 / 2455 мм Снаряженная масса 1020 кг

1020 кг Максимальная скорость н.д.

н.д. Разгон 0–100 км/ч н.д.

н.д. Двигатель бензиновый, P3, 12 клапанов, 658 см³; 47 кВт / 64 л. с. при 6400 об/мин; 92 Н·м при 3200 об/мин

бензиновый, P3, 12 клапанов, 658 см³; 47 кВт / 64 л. с. при 6400 об/мин; 92 Н·м при 3200 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 36 л

АИ-95 / 36 л Трансмиссия передний привод; CVT

Благодарим Александра Филатова за предоставленный для съемок автомобиль.