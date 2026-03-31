Боятся как огня! Вышел рейтинг частых поломок популярного в РФ кроссовера

Эксперт прокомментировал список типичных неисправностей Mitsubishi Outlander

Репутация марки Mitsubishi у нас сложилась еще по Pajero и «девятым» Лансерам – надежным, неприхотливым, очень живучим и сравнительно недорогим. Так что и кроссоверы покупали очень хорошо, а Outlander можно отнести к числу бестселлеров.

Третье поколение в ходу с 2012 года, нас сейчас интересуют самые свежие его ипостаси: с 2015 и до 2022 года, именуются у нас вторым и третьим рестайлингом. Формально это скорее фейслифтинг.

Аутлендеры с механической КПП в природе существуют, но в Калуге такие не собирали, и на вторичке их нет. Гидроавтомат же сочетается только с 3-литровым мотором. Это, пожалуй, лучшая по ресурсу комбинация, но из-за высокой цены непопулярна – купили таких машин мало.

Подавляющее большинство – атмосферный двигатель 2.0 (73% машин) или 2.4, вариатор, привод передний или полный (4х4 возможен при всех моторах).

Цена десятилетних машин стартует с 1,3 млн рублей, при пробеге менее 100 тысяч – в районе 2 млн. Самые свежие машины в богатых комплектациях (и гибрид)– почти вдвое дороже.

Машин с пробегами свыше 100 тысяч км – больше половины. Десятая часть разменяла 200 тысяч км. Так что недостатка информации о том, что у них ломается, нет.

На вторичке есть «третьи» Аутдендеры, пробежавшие свыше 400 тысяч км – причем все с вариаторами. Косвенно это указывает на общую выносливость модели, она соответствует ожидаемой. А сведения о надежности мы получим из отзывов непосредственных владельцев.

Плюсы Mitsubishi Outlander

Набор достоинств, отмечаемых ими, довольно неожиданный:

1. Надежность

2. Комфорт

3. Экономичность

Почему неожиданный? У кроссоверов с полным приводом и клиренсом свыше 200 мм первым делом обычно нахваливают проходимость. Здесь ее тоже упоминают, но даже реже, чем простоту обслуживания. Вероятно, Outlander покупали горожане – и ездили, в основном, по асфальту. Потому не смогли оценить проходимость в должной степени. А вот экономичность как раз оценили.

В салоне все не очень затейливо и после 100 тысяч км начинает поскрипывать. Мультимедийную систему считают устаревшей. Зато ничего не отваливается.

Основные недостатки Mitsubishi Outlander

По мнению владельцев, они таковы:

1. Вариатор

2. Слабое ЛКП

3. Недостаточная звукоизоляция

Здесь нужны пояснения. Негатив в отношении вариатора вызван двумя обстоятельствами. Первое – в силу конструктивных особенностей CVT не дает достаточно динамично разгоняться. Второе – некоторые владельцы подспудно ожидают внезапной кончины этого агрегата (с ремонтом на 200 тысяч рублей), это напрягает и нервирует.

Слабость ЛКП проявляется в сколах и царапинах, заполучить их легко. На отдельных машинах отмечено вспучивание краски на крыше. Уязвима также задняя дверь – как и почти у всех бюджетных кроссоверов. Жалоб на откровенную коррозию элементов кузова при этом нет. Проявляется она в других местах – со стороны днища, и довольно быстро.

Просторный салон – не выдумка. Ногу на ногу, конечно, не закинешь, но запас изрядный. В ширину все немного хуже, сиденье среднего пассажира чисто символическое. Но часто ли мы возим пятерых взрослых?

Самые частые неисправности Mitsubishi Outlander

Поломок до 150 тысяч км действительно немного – становится ясно, почему Outlander считается надежной машиной. Некоторые владельцы заявляют, что проехали 200 тысяч км, и за это время совершенно ничего не ломалось – даже вариатор. Делали только плановое обслуживание.

Тем не менее, именно вариатор открывает список самых частых поломок. Итак, вот он...

Топ-8 неисправностей Mitsubishi Outlander

Вариатор

Втулки стабилизатора (и переднего, и заднего)

Пыльники передних стоек

Ветровое стекло

АКБ (быстро разряжается зимой)

Стартер

Ремень генератора

Стойки стабилизатора

И это, пожалуй, всё. Прочие поломки носят единичный характер: например, на отдельных машинах по гарантии меняли генератор, или рулевую рейку, или компрессор кондиционера.

Касаемо вариатора ничего нового мы не узнали. Выйти из строя он может в районе 100 тысяч км. Примерно на десятой части машин переборка (реже – замена в сборе) назревает в интервале 100-150 тысяч км. На остальных позже.

Агрегат с индексом F1CJC, в общем, клон ниссановского Jatco JF016E. Хорошо изучен. Может выдержать и 250, и даже 300 тысяч км. Но так бывает нечасто. И для этого надо, помимо идеального обслуживания, минимизировать езду в морозы и в жару, а лучше всего еще и езду по городу с частыми разгонами.

В багажнике официально заявлено 477 л (кроме семиместной версии), что близко к реальности. Для кроссовера длиной 4,7 м – хороший результат. Но запаска обитает под днищем.

Втулки стабилизатора некоторым приходится менять каждые 15-20 тысяч км. У иных они выдерживают свыше 100 тысяч. Очевидно, интервалы во многом зависят от характера дорог и манеры езды.

Ветровое стекло не лопается само по себе, но трескается, как уверяют, от любого камушка – речь, в основном, о версии с обогревом. Некоторые меняли его по два-три раза. А другие – никогда. Тут как повезет, и опять же, смотря где ездить и много ли там ремонтных участков.

Вывод

К моторам, подвескам, тормозам, электрооборудованию и электронике нареканий никаких. Даже отказ моторчика печки – редкость, по крайней мере, до 200 тысяч км. Всё надежно!

Основная и самая напрягающая проблема – вариатор. В каком он состоянии после предыдущего владельца – неизвестно. Сколько прослужит – непредсказуемо. А качественная диагностика без вскрытия, увы, невозможна. Кое-что проверить можно, но по большому счету покупка «вариаторного» Аутлендера, даже с небольшим пробегом, всегда содержит этот риск. Ремонт или замена вариатора в наши дни, впрочем, дело заурядное. Были бы деньги.