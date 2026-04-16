Какой большой кроссовер лучше: наш почти «китаец» или китайский лидер?

Сравнение кроссоверов Москвич М90 и GAC GS8: характеристики, цены и комплектации 2026

Кроссоверы Москвич из М-линейки предлагают иной уровень ездовых настроек по сравнению с ранее вышедшими машинами на базе китайских Джаков. В основе новинок лежат автомобили бренда MG с британскими корнями (но давно уже находящегося в китайском владении).

Старшая модель М90 – длиной пять метров, по умолчанию оснащается полным приводом и семиместным салоном. В качестве возможной альтернативы ей возьмем самую продаваемую по итогам 2025 года аналогичную модель российского рынка – GAC GS8 (9,6 тысячи машин и 31-е место в абсолюте по данным «Автостата»). Его параметры максимально близки к Москвичу.

Технические особенности Москвича М90

Москвич М90 – первая модель марки с полным приводом. Стандартная кроссоверная схема не предполагает каких-либо особых внедорожных систем. Для сложных покрытий есть только два режима, зимний и универсальный внедорожный. Блокировкой муфты заведует электроника, она же имитирует межколесные блокировки. Паспортный клиренс приличный, 190 мм, однако большие свесы и щедрый хромированный декор не способствуют покорению сложного рельефа.

При длине 4983 мм у Москвича 2915 мм между осями. Двигатель 2.0 турбо для России дефорсирован до 200 л.с. Несмотря на отсутствие внедорожных амбиций, коробка передач тут не роботизированная, а классический гидроавтомат ZF на 9 ступеней.

В отличие почти от всех китайских конкурентов, официально допускается только бензин АИ-95. Впрочем, нормальный владелец не будет лить «девяносто второй» в современный турбомотор, невзирая на разрешение производителя.

В салоне на забыли оставить физические кнопки. Не всем понравится обилие в отделке материалов разных типов и фактур. Кластер из двух дисплеев по 12,3 дюйма на сегодня несколько устарел. Интерьер может быть черным или светло-бежевым. К палитре из четырех классических оттенков кузова добавили пятый – темно-зеленый.

Что предлагает лидер рынка GAC GS8

В GAC GS8 5015 мм длины (5110 мм в исполнении Traveller с боксом на пятой двери), его колесная база 2920 мм. При том же рабочем объеме двигатель тут мощнее и «моментнее»: 231 л.с. и 380 Н·м против 200 л.с. и 350 Н·м у Москвича. На пик тяги мотор выходит на 1750 об/мин, тогда как «девяностому» требуется 2500 об/мин. Переднеприводных версий не предусмотрено, коробка передач – 8-ступенчатый автомат Aisin. Бензин прописан только 95-й.

У базовой версии салон пятиместный, но три старшие – семиместные. Во внешнем дизайне GS8 видна преемственность с машиной первого поколения, что у китайских брендов встречается нечасто. Салон выглядит богаче и современнее, чем у Москвича. Любопытно, что выбор оттенков для кузова у GS8 почти такой же, как у М90. А вот цветовых схем интерьера целых четыре.

Комплектации и цены

Москвич М90 пока существует только в одной комплектации за 4,2 млн рублей. Как водится в таких случаях, для среднестатистического владельца опций в ней даже с перебором.

За безопасность отвечают шесть надувных подушек, адаптивный «круиз», системы контроля слепых зон, удержания в полосе и автоматического управления дальним светом. Есть полный зимний пакет, 20-дюймовые колеса, вентиляция передних кресел, панорамная крыша с люком, отделка экокожей, трехзонный климат-контроль, беспроводная поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Само собой, установлены датчики дождя и света, полностью светодиодная оптика, электропривод пятой двери, парктроник «по кругу» и камеры кругового обзора. Из редкого для машин с китайскими корнями – регулировка подушки сиденья водителя по углу наклона.

Москвич М90 пока производится в России крупноузловым методом, но уже может предложить более привлекательную цену, нежели импортируемый конкурент.

GAC GS8 в «базе» с пятиместным салоном стоит 4,55 млн рублей. Семиместный вариант GT стартует с 4,95 млн рублей. Его оснащение в целом идентично Москвичу. Дополнительно есть встроенный видеорегистратор, центральный дисплей на 14,6 дюйма, интегрированные сервисы Яндекса и функция «прозрачный капот».

Исполнение GX Premium за 5,35 млн рублей богаче на противотуманки, регулировку подушек передних кресел по длине, некоторые декоративные фишки, коленную подушку безопасности, проекционный дисплей, расширенный набор ассистентов водителя. На вершине стоит комплектация Traveller стоимостью те же 5,35 млн рублей. Ее отличает иной внешний декор с внешним кофром и отсутствие автопарковщика.

Итоги сравнения

Москвич М90 и без глубокой локализации стоит заметно дешевле, чем GAC GS8. Однако у второго уже есть репутация, тогда как отечественной модели с малоизвестными у нас корнями ее только предстоит заработать.