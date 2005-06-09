UAZ Patriot: продажи начинаются в августе

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Для этой цели завод модернизировал главный конвейер, а так же построил новый окрасочный комплекс.

Patriot поступит в продажу в двух комплектациях: Classic (385 000 руб.) и Comfort (420 000 руб.).

Classic будет комплектоваться двигателем ЗМЗ-409 мощностью 128 л.с., 5-ступенчатой КПП, центральным замком, гидроусилителем руля, будет иметь аудиоподготовку.

Доплатив около 35 тыс. руб. покупатели получат комплектацию Comfort включающую в себя велюровый салон, электропривод стекол, противотуманные фары, легкосплавные диски.

С выпуском модели Patriot на УАЗе вводится понятие модельный год. На автомобилях следующих модельных лет планируется устанавливать кондиционер, ABS и фронтальные подушки безопасности.

Согласно обещанию сотрудники группы «Северсталь-Авто» продолжили разговор о новом UAZ Patriot, еще немного приоткрыли завесу и рассказали, какие импортные компоненты будут устанавливать на машину. На первом этапе заменят наиболее проблемные, и доля импорта составит 20%.

Будь Пэтриотом!