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Названы регионы России, в которых средний размер автокредита сократился почти на 10%

НБКИ: средний размер автокредита в России сократился до 1,40 млн рублей

Средний размер выданных в России автокредитов в апреле текущего года сократился на 3,1% по сравнению с предыдущим мартом. Такие цифры озвучили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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«По данным 3 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2024 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,4 млн рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1% (в марте 2024 года – 1,44 млн рублей)», – говорится в сообщении пресс-службы.

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При этом, средний чек автокредита в апреле 2024 года вырос на 4,7% (в апреле 2023 года – 1,33 млн рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый большой средний размер выданных автокредитов в апреле был зафиксирован в следующих регионах России: в Москве (1,92 млн рублей), в Подмосковье (1,69 млн рублей), в Петербурге (1,68 млн рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (1,65 млн рублей), а также в Ленинградской области (1,56 млн рублей).

Больше всего снизился размер среднего чека автокредита в апреле 2024 года по сравнению с мартом в Ульяновской области (минус 9,1%), Самарской области (минус 5,6%) Новосибирской области (минус 4,6%), в Москве (минус 4,3%) и Воронежской области (минус 3,6%).

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Источник: НБКИ

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Денис Абрамов
Количество просмотров 3
20.05.2024
Фото:ТАСС/ Денис Абрамов
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