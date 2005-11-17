С конвейера завода Lamborghini сошел 3-тысячный экземпляр Gallardo

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Президент Lamborghini Штефан Винкельманн уверен, что в дальнейшем продажи суперкара будут только расти. Этому должен поспособствовать запуск в серию многочисленных версий нового бестселлера, в том числе фракфуртских премьер Gallardo Spyder, Gallardo MY96 и Gallardo SE.

Новый рекордсмен Lamborghini оснащен 5-литровым 10-цилиндровым двигателем мощностью 520 л.с. с максимальным крутящим моментом 510Н*м при 4.500 оборотах в минуту. Разгон автомобиля до 100 км/час занимает 4 секунды.

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