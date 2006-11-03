По замыслу создателей, автомобиль призван стать ориентиром для других автопроизводителей в своем сегменте.
При достаточно классических для класса С внешних габаритах (длина 4340 мм, ширина 1790 мм и высота 1490 мм) автомобиль обладает колесной базой в 2600 мм. Это позволило конструкторам модели обеспечить одинаково высокий комфорт для каждого из пяти пассажиров, а также увеличило вместимость багажного отсека до 400 литров, что является лучшим результатом в классе.
Европейские покупатели смогут выбирать из двух дизельных турбированных моторов (1,9 Multijet — 120 или 150 л.с.), бензинового двигателя объемом 1,4 л (90 л.с.) или новых двигателей серии T-Jet, дебют которых совпадет с выходом Fiat Bravo. Эти 1,4-литровые бензиновые моторы, снабженные турбонаддувом, в зависимости от версии развивают 120 или 150 л.с., обеспечивая одновременно превосходную разгонную динамику и экономичность.
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