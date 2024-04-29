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Toyota Land Cruiser Prado 250
29 апреля
Новейший Land Cruiser Prado 250 уже можно заказать в России: цены удивят
Российские дилеры начали принимать заказы на...

Новейший Land Cruiser Prado 250 уже можно заказать в России: цены удивят

Российские дилеры начали принимать заказы на новый Land Cruiser Prado 250

Российские дилеры Toyota объявили стоимость внедорожника Land Cruiser Prado 250 и начали принимать заказы на автомобиль. Параллельно заказы принимают и частные продавцы.

Официальные дилеры Toyota в России предлагают Land Cruiser Prado 250 по цене от 10,2 до 11,5 млн рублей. Самая высокая стоимость внедорожника зафиксирована в дилерском центре Mercedes в Иркутске.

Toyota Land Cruiser Prado 250
Toyota Land Cruiser Prado 250

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Частные продавцы предлагают более выгодные цены на Land Cruiser Prado 250. Так, в Барнауле автомобиль продается за 7,5 млн рублей. Однако в объявлении не указано, входят ли в эту стоимость утилизационный сбор и другие обязательные платежи. Частный продавец из Омска предлагает внедорожник за 9,85 млн рублей, в которую уже включены все необходимые документы для постановки на учет и доставка до Москвы.

Toyota Land Cruiser Prado 250
Toyota Land Cruiser Prado 250

Все предлагаемые Land Cruiser Prado 250 поставляются из Китая и оснащаются гибридной силовой установкой мощностью 330 л. с. на базе 2,4-литрового турбомотора. Внедорожник оборудован полным приводом, но количество блокировок зависит от комплектации.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Avito

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 1
29.04.2024
Фото:Avito
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+7