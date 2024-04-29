Новейший Land Cruiser Prado 250 уже можно заказать в России: цены удивят

Российские дилеры начали принимать заказы на новый Land Cruiser Prado 250

Российские дилеры Toyota объявили стоимость внедорожника Land Cruiser Prado 250 и начали принимать заказы на автомобиль. Параллельно заказы принимают и частные продавцы.

Официальные дилеры Toyota в России предлагают Land Cruiser Prado 250 по цене от 10,2 до 11,5 млн рублей. Самая высокая стоимость внедорожника зафиксирована в дилерском центре Mercedes в Иркутске.

Toyota Land Cruiser Prado 250

Частные продавцы предлагают более выгодные цены на Land Cruiser Prado 250. Так, в Барнауле автомобиль продается за 7,5 млн рублей. Однако в объявлении не указано, входят ли в эту стоимость утилизационный сбор и другие обязательные платежи. Частный продавец из Омска предлагает внедорожник за 9,85 млн рублей, в которую уже включены все необходимые документы для постановки на учет и доставка до Москвы.

Toyota Land Cruiser Prado 250

Все предлагаемые Land Cruiser Prado 250 поставляются из Китая и оснащаются гибридной силовой установкой мощностью 330 л. с. на базе 2,4-литрового турбомотора. Внедорожник оборудован полным приводом, но количество блокировок зависит от комплектации.

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Источник: Avito