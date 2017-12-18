Европейская премьера Honda City

Новинка построена на новой платформе Jazz/ Fit, а некоторые дизайнерские идеи для нее были позаимствованы у концепта Insight Hybrid.
В зависимости от географии продаж для «японца» предложат либо 120-сильный мотор i-VTEC рабочим объемом 1,5 литра, либо 1,4-литровый двигатель i-VTEC мощностью 100 «лошадей». Силовые агрегаты будут работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или с автоматом.
Продажи Honda City в Турции с 1,4-литровым двигателем начнутся в январе будущего года. Первую сотню километров автомобиль набирает за 11,8 секунды с механикой, а с автоматом — за 14,7 секунды.
Читать комментарии