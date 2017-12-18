Европейская премьера Honda City

Ошибаются даже профи: по какой траектории можно ехать В ПДД постоянно вносят поправки. Делается это, казалось бы, для устранения спорных моментов. Но так происходит не всегда. Некоторые улучшения, напротив, вносят сумятицу и вызывают непонимание водителей. ЗР помогает разобраться с правилами проезда круга. Хочу полноприводную машину за 700 тысяч — что выбрать? ЗР подобрал пять беспроигрышных вариантов, с которыми вы почувствуете себя уверенно в заваленных снегом дворах и не побоитесь при необходимости съехать с дороги. Проверяем омывайку: ноу-хау «За рулем» всего за 25 руб. Приобрести незамерзайку сегодня можно и в супермаркете, и на обочине дороги, и в интернет-магазине. При этом шанс купить разбавленную жидкость присутствует в каждом случае, а это неприятно.