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Эксперт дал советы по подготовке автомобиля к дачным поездкам

Буров: Перед выездом на дачу проведите плановое техобслуживание авто

В загородных поездках автомобиль часто выходит из строя из-за проколов шин, перегрева двигателя и механических повреждений.

Перед началом дачного сезона обязательно проведите плановое техобслуживание автомобиля, советует Сергей Буров, руководитель маркетплейса ПЭК: MALL. Это включает осмотр подвески и рулевого управления, проверку уровня масла в двигателе и состояния осветительных приборов, особенно ламп ближнего и дальнего света, указателей поворота и стоп-сигналов.

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Тормоза

Особое внимание следует уделить тормозной системе: нужно проверить, нет ли утечек тормозной жидкости и, при необходимости, заменить тормозные колодки. Оценить состояние карданного вала и приводов колес, чтобы убедиться в их плавной работе. В случае поломки привода машина может не тронуться с места или создать аварийную ситуацию.

Двигатель

Для предотвращения перегрева двигателя следует проверить уровень антифриза в радиаторе. Если уровень соответствует метке на горловине или немного выше, значит, всё в порядке. В противном случае антифриз необходимо долить.

Шины

Машину ведет в сторону? Проверьте установку шин

Буров также рекомендует проверить состояние шин. Проколы колес часто становятся причиной проблем в загородных поездках. Перед поездкой на дачу рекомендуется немного снизить давление в шинах – на 0,1-0, 3 атм, чтобы уменьшить риск повреждения колес на участках с острым гравием.

Источник: «Известия»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik / freepik
18.05.2024
Фото:freepik / freepik
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