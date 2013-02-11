Эксперты пересмотрели прогноз по росту цен на бензин

К концу года бензин подорожает на 17%, а литр Аи-92 в Москве будет стоить 35 рублей, считают эксперты. Некоторые из них полагают, что уже сейчас стоит задуматься о введении дотаций на топливо.

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О том, что цены на ГСМ в этом году, по расчетам Министерства энергетики, вырастут минимум на 13%, мы уже сообщали. По мнению ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников Рустама Танкаева, которое приводит «Российская газета», 3–4% к цене горючего добавят запрет Евро-2 и переход на Евро-3, а также постепенное внедрение Евро-4 и Евро-5. «Для крупных компаний это может стать поводом поднять цены, чтобы использовать это в качестве козыря в переговорах с правительством о льготах при проведении модернизации НПЗ», — считает Танкаев. В итоге цена на бензин может вырасти уже на 17%.

Еще один «повод» к росту цен на бензин — повышение акцизов. Первое прошло в январе, второе запланировано на июль. Если принять во внимание, что повышение акцизов на 7% в прошлом году добавило к цене литра бензина 3 рубля, то можно предположить, что в нынешнем такой же 7%-ный рост акцизов прибавит к стоимости литра бензина те же 3 рубля. В итоге к Новому, 2014 году стоимость литра Аи-92 достигнет 35 рублей.