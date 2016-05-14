В России начались продажи BMW 4-й серии

Заменившая купе BMW 3-й серии «четверка» в версии 420d стоит 1 780 000 рублей. Российские продажи новой модели BMW, которая дебютировала 10 сентября 2013 года на автосалоне во Франкфурте, стартовали 5 октября.

BMW 4-й серии
BMW 4-й серии

BMW > 4-й серии

BMW 4 series

BMW 4 series

Купе BMW 4-й серии дебютировало менее месяца назад на автосалоне во Франкфурте. Тогда же российское представительство марки сообщило, что продажи новинки в в России стартуют в субботу, 5 октября, а чуть позже опубликовало комплектации и цены модели.

Купе BMW 4-й серии (кузов Е92) в России представлено с линейкой из трех моторов, с задним или полным (для бензиновых двигателей) приводом, а его прайс-лист стартует с 1 780 000 рублей, что на 270 тысяч рублей дороже базовой комплектации купе BMW 3-й серии с тем же двухлитровым дизелем. BMW 428i xDrive обойдется покупателю в  2 160 000 рублей, а топовый BMW 435i xDrive с рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 306 л. с. — в 2 475 000 рублей.

BMW 4 series 1

BMW 4 series 1

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач входит в базовую комплектацию. Для всех модификаций BMW 4-й серии можно заказать восьмиступенчатую спортивную АКП с возможностью переключения в ручном режиме с помощью подрулевых лепестков.

Наряду с базовой комплектацией предлагаются три линии отделки (Sport, Modern и Luxury), благодаря которым можно дополнительно индивидуализировать внешний вид и салон автомобиля. Предлагается также пакет М Спорт.

Технические данные купе 4-Series, которое отныне представляет собой отдельный от седанов модельный ряд (4-я и 6-я серия — купе, 3-я и 5-я серии — седаны), концерн раскрыл еще в начале нынешнего лета.

Автомобиль получил навигационную систему Professional нового поколения, систему Driving Assistant Plus, предупреждающую об опасности наезда на пешеходов, инновационную систему управления дальним светом с интеллектуальным управлением и светодиодными фарами, активную защиту с программой контроля внимания водителяи усовершенствованный активный круиз-контроль с функцией Stop & Go.
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