В России начались продажи BMW 4-й серии

Заменившая купе BMW 3-й серии «четверка» в версии 420d стоит 1 780 000 рублей. Российские продажи новой модели BMW, которая дебютировала 10 сентября 2013 года на автосалоне во Франкфурте, стартовали 5 октября.

BMW 4 series

Купе BMW 4-й серии дебютировало менее месяца назад на автосалоне во Франкфурте. Тогда же российское представительство марки сообщило, что продажи новинки в в России стартуют в субботу, 5 октября, а чуть позже опубликовало комплектации и цены модели.

Купе BMW 4-й серии (кузов Е92) в России представлено с линейкой из трех моторов, с задним или полным (для бензиновых двигателей) приводом, а его прайс-лист стартует с 1 780 000 рублей, что на 270 тысяч рублей дороже базовой комплектации купе BMW 3-й серии с тем же двухлитровым дизелем. BMW 428i xDrive обойдется покупателю в 2 160 000 рублей, а топовый BMW 435i xDrive с рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 306 л. с. — в 2 475 000 рублей.

BMW 4 series 1

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач входит в базовую комплектацию. Для всех модификаций BMW 4-й серии можно заказать восьмиступенчатую спортивную АКП с возможностью переключения в ручном режиме с помощью подрулевых лепестков.

Наряду с базовой комплектацией предлагаются три линии отделки (Sport, Modern и Luxury), благодаря которым можно дополнительно индивидуализировать внешний вид и салон автомобиля. Предлагается также пакет М Спорт.