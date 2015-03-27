ГАЗ перестал поставлять двигатели для украинской техники

На Украину до второй половины 2014 года поставлялись двигатели производства Ярославского моторного завода (входит в «Группу ГАЗ»), которые использовались для производства тяжелой техники. Однако украинские дилеры утверждают, что двигатели по-прежнему поставляются на Украину без ведома производителя.

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Ярославский моторный завод (входит в «Группу ГАЗ» Олега Дерипаски) прекратил поставки своей продукции на территорию Украины, сообщают «Известия». Двигатели ЯМЗ использовали Харьковский тракторный завод, который выпускает сельхозтехнику, и КрАЗ, производящий грузовики и военную технику на их основе. По заверению руководства ГАЗа, поставки продукции Ярославского моторного завода на КрАЗ были прекращены во второй половине 2014 года. У ЯМЗа вообще нет контрактов с украинскими автопроизводителями. Тем не менее есть признаки того, что двигатели по-прежнему поставляются на Украину обходными путями и без ведома производителя. Информацию об этом изданию подтвердили в украинском дилерском сообществе.

23 февраля 2015 года гендиректор «АвтоКрАЗа» Роман Черняк заявлял, что компания испытывает проблемы с поставками комплектующих российского производства. Потребность завода — около 200 моторов ЯМЗ в месяц. Впрочем, гендиректор Харьковского тракторного завода Владислав Губин утверждал, что трактор ХТЗ 240К все же получит новый ярославский двигатель ЯМЗ-536. Как рассказали в украинском дилерском сообществе, сейчас сложно провезти импорт через таможню, вопрос об этом решается около месяца, но в принципе партию двигателей завезти можно.

Как утверждает издание, полное прекращение поставок двигателей Ярославского моторного завода может привести к проблемам с выпуском сельхозтехники и военных автомобилей, которые поставляются в украинскую армию, хотя сейчас в качестве альтернативы украинские производители тяжелой техники рассматривают моторы компаний Cummins, Deutz и Минского моторного завода. Вопрос лишь в цене альтернативной продукции.

Недавно глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что «Группа ГАЗ» может рассчитывать на госгарантии в размере 17–25 млрд рублей. Первую комиссию МЭРК компания уже прошла.

Известно также, что из-за кризиса ГАЗ сократил инвестиционную программу с 5 млрд до 4 млрд рублей. Однако среди приоритетных проектов — локализация нового двигателя Ярославского моторного завода.