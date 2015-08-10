Toyota завидует лаврам Nissan Qashqai

Совершенно новый компактный кроссовер Toyota получит противоречивую внешность концепта C-HR и тем самым бросит вызов нестандартному Nissan Qashqai. Яркую новинку запустят в производство в следующем году после дебюта в Женеве.

Концепт Toyota C-HR Концепт Toyota C-HR

Концепт Toyota C-HR

Целевая аудитория Toyota оценила и одобрила дизайн прошлогоднего концепта C-HR, поэтому автомобиль будет запущен в серию практически неизмененным. Как сообщает Autocar, серийный кроссовер впервые покажут публике на Женевском автосалоне в марте 2016 года, и практически сразу он поступит в продажу по всему миру. Благодаря противоречивой, но яркой внешности новинка станет конкурировать с кроссоверами «Ниссан», в том числе суперпопулярным Nissan Qashqai.

Напомним, впервые Toyota C-HR был показан год назад в Париже, однако дорожные тесты первых «мулов» стартовали еще в начале 2014-го. Небольшой спортивный кроссовер с купеобразным силуэтом, широкими колесными арками и узнаваемыми фарами с концентрическим рисунком светодиодов построен на платформе Toyota New Global Architecture (TNGA), на которую автопроизводитель планирует перевести половину своих моделей к 2020 году. Одно из главных достоинств новой архитектуры — огромное внутреннее пространство салона, которое даст японцам дополнительное преимущество на высококонкурентном рынке. Что же касается нестандартной внешности, то на ней настоял лично глава Toyota Акио Тойода, потребовавший от дизайнеров раскрепостить воображение и уйти от респектабельного, но скучного имиджа марки.

Есть версия, что серийный C-HR получит имя Auris Cross, но официального подтверждения этому пока нет. В модельном ряду Toyota новинка расположится ниже RAV4. Глава Toyota UK Пол ван дер Бург уверен, что она станет бестселлером. Появится ли автомобиль в России, пока гадать рано, но Nissan Qashqai на нашем рынке доступен по цене от 899 000 рублей.