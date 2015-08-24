Toyota готовит бюджетный спорткар

Осеннее мотор-шоу в японской столице станет бенефисом местных производителей. Покажут там и концепт Toyota FR — предвестник компактного и доступного спортивного автомобиля классической компоновки, который встанет ступенькой ниже GT86.

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Тойотовские «скороходы» берут оппонентов в «тиски»: кипит работа над проектом таинственного спорткара, который прочат в наследники легендарной Supra. По неофициальным данным, в разработке принимали участие специалисты BMW, которые знают едва ли не все об автомобилях классической компоновки. С «фланга» зайдет крошечное купе глобального позиционирования и стоимостью менее 20 тыс. долларов. Его концептуального предвестника с предварительным названием FR покажут на Токийском автосалоне в октябре.

Баварцы тут ни при чем, хотя без сторонней помощи не обошлось. По данным издания Motoring, автомобиль учил ездить Томми Мякинен, четырехкратный чемпион мира по ралли собственной персоной! Спорткару уготована 1,5-литровая «четверка» мощностью около 130 л.с. Мощность воображение не поражает, но может оказаться вполне достаточной, учитывая массу менее 980 кг. Производство серийного FR планируют запустить в декабре 2016 года, продажи — в начале 2017-го. В фирменной табели о рангах новинка будет считаться младшей «сестрой» GT86.

Кстати о вышеупомянутом совместном творении с баварской маркой. По некоторым данным, домашняя выставка также выбрана в качестве демонстрационной площадки концепт-версии автомобиля. Новинка, как и Supra, оснащена рядным 6-цилиндровым двигателем с турбонагнетателем. Другое дело, что мотор у знаменитого спорткара прошлого был «свой», а агрегат его преемника украсит баварской клеймо. Планируется также гибридная силовая установка с этим же движком и имеющая возможность подзарядки АКБ от внешнего источника энергии.