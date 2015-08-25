В США погиб пилот IndyCar Джастин Уилсон

Автогонщик Джастин Уилсон, получивший тяжелые травмы во время этапа IndyCar, скончался накануне вечером, не приходя в сознание. Известный спортсмен стал жертвой роковой случайности.

Автогонщик Джастин Уилсон

В минувшее воскресенье во время гонки ABC Supply 500, входящей в зачет IndyCar, произошла тяжелая авария. Лидер пелетона Сейдж Карем, выступающий за команду Chip Ganassi Racing, потерял управление и разбил свой Chevrolet о защитное ограждение трассы Поконо. Сам Карем не пострадал, но разлетающиеся вокруг обломки его машины стали причиной трагедии.

Как сообщает Associated Press, 37-летний Джастин Уилсон, выступавший на Honda за Andretti Autosport, шел 12-м в гонке, которая уже приближалась к завершению, и лишь по чистой случайности тяжелый носовой обтекатель машины Карема попал именно в него. Уилсон получил тяжелую травму головы и в состоянии комы был экстренно доставлен вертолетом в больницу города Аллентаун (штат Пенсильвания). К сожалению, все усилия медиков оказались тщетными — накануне поздно вечером пришло известие о том, что спортсмен скончался.

Джастин Уилсон родился в Шеффилде (Великобритания) и за 37 лет своей жизни успел добиться многого в автоспорте. В 2003 году он недолгое время выступал в Формуле-1 за Minardi и Jaguar, затем перешел в серию Champ Car и выиграл там четыре гонки. В 2008 году Champ Car слился с IndyCar, и Уилсон продолжил удачную карьеру в этом чемпионате: на его счету 120 стартов и три победы. «За рулем» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Джастина Уилсона. Он стал уже второй жертвой в мировом автоспорте за последний месяц: напомним, в июле, так и не выйдя из девятимесячной комы, умер пилот Marussia F1 Жюль Бьянки, попавший в аварию на Гран-при Японии в октябре прошлого года.