Новый Renault Scenic заснят впервые

Вслед за свежим хэтчбеком Renault Megane готовится выступить соплатформенный компактвэн Scenic. Пока что новинка сфотографирована в формате прототипа.

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Издание Auto Express не только разместило шпионские снимки прототипа Scenic четвертого поколения, но и позволило себе пофантазировать, каким окажется готовый к производству компактвэн. И следует отметить, что получилось вполне правдоподобно.

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Передок, решенный в новом фирменном ключе со строгим абрисом фар и большим «бриллиантом» эмблемы, заставляет автомобиль казаться взрослее. Подоконная линия подымается к задним стойкам крайне неохотно, и это отличает Scenic не только от большого кроссвэна Espace, но и от кроссовера Kadjar. Интерьер пока сфотографировать не удалось, хотя откровений там, скорее всего, не окажется. Чтобы получить примерное представление об эволюции салона «Сценика», загляните внутрь нового Megane с его «планшетом» мультимедийного комплекса диагональю 8,7 дюйма.

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Scenic (равно как и новый длиннобазный Grand Scenic) построен на модульном шасси CMF альянса Renault-Nissan, базисном для Megane, а также Talisman и Espace. Напомним, что особенность французских машин на этой платформе — задняя полузависимая подвеска. Кстати, колесная база компактвэнов прошлых поколений была чуть длиннее, чем у родственного хэтчбека. Если традиция продолжится, то между осями Scenic окажется более 2668 мм. Гамму моторов — три бензиновых мощностью 100–205 л.с. и три дизельных, развивающих 90–130 л.с., — скорее всего целиком позаимствуют у Megane.

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Премьера новинки ожидается следующей весной на Женевском автосалоне. Продажи стартуют ближе к концу года.