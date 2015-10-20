Новый Opel Insignia: дизельгейту вопреки

Insignia второй генерации появится через год — с рафинированными турбодизелями и 8-ступенчатым «автоматом». Заметные метаморфозы готовят дизайнеры: растянувшийся кузов еще сильнее уподобится купе. Новинка распространится по планете, и имен у нее будет много — Opel, Vauxhall, Buick…

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Прототип грядущей Insignia второго поколения снова попал в объектив камеры фотошпиона, но тайны своего дизайна, кроме ниспадающей линии крыши, которая уподобит новинку купе, так и не раскрыл — закамуфлирован на совесть! Между тем кое-какие подробности огласило британское издание Autocar, опубликовавшее изображения.

Новинка заставит себя ждать еще год — в лучшем случае дебют прогремит на осеннем мотор-шоу в Париже или вовсе на Женевском автосалоне — 2017. Как ни крути, это раньше, чем еще недавно утверждали инсайдеры. Интересно, пойдет ли к этому времени на спад дизельгейт, изменится ли недоверчивое отношение различных организаций и некоторых клиентов к моторам на солярке? Ведь опелевцы готовят новые экономичные и рафинированные дизельные «четверки» объемом 1,6 л (136–170 л.с.) в паре с 8-ступенчатыми автоматическими коробками передач, которые придут на смену современным 2,0-литровым моторам CDTi и «шестиступкам».

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В основу Insignia ляжет платформа Epsilon второго поколения, значительно более легкая и с увеличенной колесной базой на целых 100 мм, примерно до 2837 мм. По некоторым данным, автомобиль утратит кузов седан и останется при лифтбеке и универсале.