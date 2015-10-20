Новый Opel Insignia: дизельгейту вопреки

5d2_7194
Прототип грядущей Insignia второго поколения снова попал в объектив камеры фотошпиона, но тайны своего дизайна, кроме ниспадающей линии крыши, которая уподобит новинку купе, так и не раскрыл — закамуфлирован на совесть! Между тем кое-какие подробности огласило британское издание Autocar, опубликовавшее изображения.
Новинка заставит себя ждать еще год — в лучшем случае дебют прогремит на осеннем мотор-шоу в Париже или вовсе на Женевском автосалоне — 2017. Как ни крути, это раньше, чем еще недавно утверждали инсайдеры. Интересно, пойдет ли к этому времени на спад дизельгейт, изменится ли недоверчивое отношение различных организаций и некоторых клиентов к моторам на солярке? Ведь опелевцы готовят новые экономичные и рафинированные дизельные «четверки» объемом 1,6 л (136–170 л.с.) в паре с 8-ступенчатыми автоматическими коробками передач, которые придут на смену современным 2,0-литровым моторам CDTi и «шестиступкам».
5d2_7182
В основу Insignia ляжет платформа Epsilon второго поколения, значительно более легкая и с увеличенной колесной базой на целых 100 мм, примерно до 2837 мм. По некоторым данным, автомобиль утратит кузов седан и останется при лифтбеке и универсале.
- Через год-полтора Ford Mondeo и Volkswagen Passat предстоит схлестнуться как минимум с красивым соперником. Осведомленные источники утверждают, что дизайнеры Opel вдохновляются смелостью шоу-кара Monza. У него-то Insignia и позаимствует стилистическую концепцию.
- По некоторым данным, оснащение новинки заметно «подтянется» — в частности, появится проекционный дисплей. Более глубокий и широкий багажник сравнится по полезному объему с «трюмом» Skoda Superb (565 л).
- Интересы Insignia второго поколения останутся глобальными. В Европе его будут знать как Opel, а в Великобритании — под привычным брендом Vauxhall. По прибытии в Штаты «немец» сменит фирменную «молнию» на логотип Buick, а имя — на Regal. Вероятнее всего, новинку десантируют и в Австралию — как Holden.
Читать комментарии