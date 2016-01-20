Электрический «китаец» Senova протянет 300 км на одной зарядке

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Кроссовер X25 под маркой Senova, «на слух» кажущейся производителем бытовой техники, а на деле входящей в империю BAIC, дебютировал на рынке Китая год назад. Аляповатый автомобильчик предложили на первых порах с бензиновым атмосферным и наддувным моторами объемом 1,5 л, механической и автоматической коробкой передач, а теперь подготовили настоящий деликатес.
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На шпионских снимках, которые опубликовал хорошо осведомленный в китайских закулисных делах ресурс CarNewsChina, фигурирует двойник уже знакомого «икса». Впрочем, конструктивные отличия между машинами разительные. Подчеркивают их, казалось бы, незначительные детали — синяя окантовка передней эмблемы и название EX200. По факту мы имеем электромобиль с 70-сильным мотором, выдающим 180 Н .м и питаемым аккумуляторной батареей емкостью 30,4 кВт⋅ч. До приемлемых «городских» 50 км/ч «электричка» разгоняется за 6,5 с, при этом ускорение до 100 км/ч дается ей не в пример сложнее — кроссовер буквально сдувается, теряет энтузиазм и с согнутой в дугу педалью газа да подстегиваемый крепким китайским словцом соблаговолит ускориться за бесконечные 18 с.
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При движении со средней скоростью 60 км/ч EX200 на одной зарядке осилит 200–240 км. Для сравнения, модернизированный электрокар Nissan Leaf с аккумуляторной батареей на 30 кВт⋅ч способен достичь «сотни» за 11,5 с и проезжает от розетки до розетки почти 250 км. Другое дело, что этот результат получен в щадящем ездовом цикле NEDC. Senova X200 появится в продаже в первом квартале 2016 года. Позже появятся более дальнобойные варианты с запасом хода 260 и 300 км, отмеченные индексами EX260 и EX300 соответственно.
- В декабре прошлого года BAIC анонсировал создание совместного предприятия с американской компанией Atieva по разработке и производству электрокаров. Предполагается, что они смогут сравниться по своим характеристикам с творениями Tesla Motors.
- В конце 2015-го Beijing Auto начала серийный выпуск кроссовера BJ20. Несмотря на нарочито оффроудную внешность, «китаец» оснащается лишь передним приводом.
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