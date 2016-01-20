Электрический «китаец» Senova протянет 300 км на одной зарядке

В передке Senova EX200 есть нечто фордовское, не правда ли? Этакая Kuga/Escape на китайский манер. Впрочем, «песня» не о мастерстве ксерокопирования, коим в совершенстве владеют компании из Поднебесной, а о любви к электроэнергии.

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Кроссовер X25 под маркой Senova, «на слух» кажущейся производителем бытовой техники, а на деле входящей в империю BAIC, дебютировал на рынке Китая год назад. Аляповатый автомобильчик предложили на первых порах с бензиновым атмосферным и наддувным моторами объемом 1,5 л, механической и автоматической коробкой передач, а теперь подготовили настоящий деликатес.

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На шпионских снимках, которые опубликовал хорошо осведомленный в китайских закулисных делах ресурс CarNewsChina, фигурирует двойник уже знакомого «икса». Впрочем, конструктивные отличия между машинами разительные. Подчеркивают их, казалось бы, незначительные детали — синяя окантовка передней эмблемы и название EX200. По факту мы имеем электромобиль с 70-сильным мотором, выдающим 180 Н .м и питаемым аккумуляторной батареей емкостью 30,4 кВт⋅ч. До приемлемых «городских» 50 км/ч «электричка» разгоняется за 6,5 с, при этом ускорение до 100 км/ч дается ей не в пример сложнее — кроссовер буквально сдувается, теряет энтузиазм и с согнутой в дугу педалью газа да подстегиваемый крепким китайским словцом соблаговолит ускориться за бесконечные 18 с.

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При движении со средней скоростью 60 км/ч EX200 на одной зарядке осилит 200–240 км. Для сравнения, модернизированный электрокар Nissan Leaf с аккумуляторной батареей на 30 кВт⋅ч способен достичь «сотни» за 11,5 с и проезжает от розетки до розетки почти 250 км. Другое дело, что этот результат получен в щадящем ездовом цикле NEDC. Senova X200 появится в продаже в первом квартале 2016 года. Позже появятся более дальнобойные варианты с запасом хода 260 и 300 км, отмеченные индексами EX260 и EX300 соответственно.

  • В декабре прошлого года BAIC анонсировал создание совместного предприятия с американской компанией Atieva по разработке и производству электрокаров. Предполагается, что они смогут сравниться по своим характеристикам с творениями Tesla Motors.
  • В конце 2015-го Beijing Auto начала серийный выпуск кроссовера BJ20. Несмотря на нарочито оффроудную внешность, «китаец» оснащается лишь передним приводом.

Электрический «китаец» Senova протянет 300 км на одной зарядке
Электрический «китаец» Senova протянет 300 км на одной зарядке
Фото: CarNewsChina
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