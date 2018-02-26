Психанул из-за пустяка: мужчина убил таксиста, угнал машину, а затем замерз в лесу

Настоящим кошмаром обернулся пустяковый конфликт между гардеробщиком и посетителем ночного клуба в Пскове — из-за потерянного номерка. У недовольного клиента дома было ружье…

Трагедия разыгралась в ночь с 22 на 23 февраля. Посетитель одного из увеселительных заведений Пскова повздорил с гардеробщиком, решительно отказывающимся выдавать ему верхнюю одежду, так как клиент потерял номерок. Разгневанный и раздетый мужчина взял такси и поехал домой за ружьем, с помощью которого собирался проучить гардеробщика, однако таксист отказался везти вооруженного пассажира обратно в клуб. Эту проблему мужчина решил выстрелом в голову таксиста, а потом вместе с его трупом поехал карать обидчика. По пути он привлек внимание сотрудников ДПС и начал от них удирать.

Погоня закончилась за городом у лесного массива: мужчина не справился с управлением угнанного таксомотора, вылетел в кювет и бросился бежать, ружье и патроны он оставил в машине. Впоследствии его окоченевший труп без верхней одежды обнаружили в лесу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Следственного управления СК РФ по Псковской области. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», выясняются все обстоятельства конфликта, ведется поиск и опрос свидетелей.

Жители Пскова начали в соцсетях сбор средств для семьи погибшего таксиста.

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