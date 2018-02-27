Хаос на дороге: полиция схлестнулась с мотобандой

В США набирает силу новая мода: байкеры на кроссовых мотоциклах и квадроциклах объединяются в «банды» и кошмарят городские улицы. Полиция попробовала разобраться с одним таким заездом, что привело к настоящему хаосу на скоростном шоссе.

Американцы позаимствовали этот вид развлечения у мотохулиганов из Великобритании. Покатушки на внедорожной мототехнике в городе с нарушением всех мыслимых и немыслимых правил дорожного движения и созданием аварийных ситуаций у определенной группы мотоциклистов считаются сродни подвигам. При этом полиция, передвигающаяся на автомобилях, ничего с хулиганами поделать не может: при опасности они бросаются врассыпную, а кроссовые мотоциклы позволяют проехать там, куда не заберется автомобиль. Большинство из мотоциклов не имеют номеров, не зарегистрированы, а их пилоты ездят в шлемах и балаклавах: вычислить преступников практически невозможно.

В субботу службу 911 Бостона засыпали звонками о группе из 20–30 мотоциклистов, которые терроризируют улицы и сеют хаос на дорогах. В итоге полиция решила провести спецоперацию, попытавшись задержать всех участников опасного заезда.

Несколько подразделений внимательно следили за мотогонщиками, не предпринимая активных действий, пока те не выехали на одну из скоростных трасс. Она ограждена бетонными блоками, что по задумке полицейских должно было помешать хулиганам избежать задержания.

В итоге несколько полицейских машин заблокировали с двух сторон движение по той стороне дороги, по которой двигалась «мотобанда». Казалось — капкан захлопнулся. Но мотоцикл — не автомобиль, многие из хулиганов просто перебрасывали руками свою технику через разделительный барьер.

Когда полицейские начали задержание, некоторые из байкеров оказали сопротивление. Были произведены даже выстрелы, трое человек ранены (их жизням ничего не угрожает). Итогом полицейской операции стали семь задержанных, которых отпустили под залог до суда, а также более 20 единиц различной мототехники.

Список обвинений внушает: от вождения незарегистрированного транспортного средства до оказания сопротивления сотрудникам полиции. Все задержанные — в возрасте от 22 до 31 лет.

Мотоэнтузиасты говорят, что, несмотря на байкерское братство, мотохулиганы только дискредитируют всех водителей двухколесных транспортных средств. А действия полиции даже оправдали: правоохранительные органы США явно хотят искоренить новое увлечение, пока оно не вышло из-под контроля, как это произошло в Великобритании.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: YouTube