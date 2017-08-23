Питерский чиновник угнал такси, сбил водителя и попал в ДТП

Инцидент в стиле компьютерной игры GTA имел место ночью 10 марта в Санкт-Петербурге. 23-летний сотрудник планово-финансового отдела городского комитета по образованию внезапно решил угнать машину у таксиста, который его подвозил.

Угон, судя по всему, был спонтанным: водитель таксомотора Hyundai Solaris, гражданин Узбекистана, в процессе доставки чиновника до требуемого пункта назначения решил заправить автомобиль и заехал с этой целью на бензоколонку, расположенную на Замшиной улице. Ключи таксист оставил в замке зажигания, чем и воспользовался пассажир: он занял место водителя и дал по газам. Таксист пытался задержать угонщика, но тот просто сбил его и поехал кататься.

На пересечении площади Ленина с Арсенальной набережной молодой чиновник не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, на месте ДТП его и задержала полиция. В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (максимальное наказание — 5 лет лишения свободы), на данный момент он находится под подпиской о невыезде.

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