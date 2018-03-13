Осужден автохам, избивший женщину с детьми за прикосновение к кузову

Дорожный конфликт, взбудораживший соцсети, произошел 5 мая прошлого года в Москве в 1-м Вражском переулке. Женщина с двумя детьми пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, а водитель черного BMW X5 не уступил ей дорогу.

Руслан Вьюнов во время судебных слушаний молчал и прятал лицо
Руслан Вьюнов во время судебных слушаний молчал и прятал лицо

По словам пострадавшей Марии Моисеевой, водитель BMW X5 Руслан Вьюнов едва не сбил ее с детьми (девочкой 2008 года рождения и мальчиком 2010 года рождения), и в знак протеста она хлопнула ладонью по бамперу автомобиля или, как значится в официальном отчете СК, «дотронулась ладонью руки до кузова». Вьюнов этот жест счел оскорблением, припарковал машину, догнал женщину и на глазах перепуганных детей оскорбил ее и нанес несколько ударов в область надплечья. Личность нападавшего удалось установить благодаря камерам наружного видеонаблюдения. Подробное досье на «тихого и успешного бизнесмена» Вьюнова после происшествия собрал телеканал Россия 24:

Сегодня Хамовнический суд Москвы, наконец, поставил в этом громком деле точку и признал Вьюнова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». Максимальное наказание по этой статье составляет 2 года лишения свободы, но судья вынес обвиняемому более мягкий приговор: 6 месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Судом также удовлетворен гражданский иск Моисеевой: обидчик должен выплатить ей 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Фото: АГН «Москва»

Видео: Россия 24

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