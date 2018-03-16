Штраф за нарушения на ж/д переезде вырастет в 5 раз

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафа за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды. Документ опубликован в пятницу на сайте Кабмина.

Проект еще в октябре прошлого года был подготовлен Минтрансом, но одобрение правительства получил только сейчас. Согласно документу, предлагается увеличить административный штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды с 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Он коснется водителей, выезжающих на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора или закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также остановку или стоянку на переезде. Сейчас штраф за это нарушение составляет одну тысячу рублей. В Минтрансе рассматривали различные варианты штрафа, вплоть до 30 тыс. рублей, но после обсуждения решили остановиться на этой цифре. Изменения будут внесены в статью 12.10 КоАП.

Как говорится в распоряжении правительства, сейчас наблюдается «несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности», которую представляют данные нарушения.

В октябре 2017 года произошла очередная резонансная авария на железнодорожной станции, расположенной во Владимирской области. Автобус Mercedes-Benz заглох на путях и был буквально разорван поездом.

В мае прошлого года правительство возложило обязанность по оснащению железнодорожных переездов камерами фотовидеофиксации на владельцев автомобильных дорог. До этого предлагали заняться этим владельцам железнодорожных путей, но потом решили остановиться на первом варианте. Что касается владельцев дорог, то они могут быть как федеральными, так и принадлежать субъектам РФ и муниципальным образованиям, также существуют ведомственные и частные дороги.

Фото: Роман Пименов/ТАСС