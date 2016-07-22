Оказывается, не только в России сотрудники полиции очень обижаются, когда их называют, в общем-то, безобидными именами животных или выдуманных персонажей. В Австрии суд создал еще один прецедент.

Житель Австрии в комментариях к одной из записей на Facebook, предупреждающей о дорожных полицейских с лазерными радарами, назвал их «смурфами с двумя лазерами». Смурфы — сказочные персонажи, придуманные бельгийским художником Пьером Кюллирфом. Живут в лесу на севере Ирландии, строят свое хозяйство и борются за выживание, так как из 6 смурфов колдун может сделать слиток золота.

Сотруднику полиции, который состоял в той же группе, что и автор комментария, очень не понравилось такое сравнение, и он обратился с жалобой в суд, передает агентство Associated Press. В Тирольском суде к шуткам, видимо, тоже плохо относятся. В итоге мужчину оштрафовали на 160 евро за нарушение «публичной морали» путем «придания позору двух сотрудников полиции».

Сам мужчина в интервью одной из местных газет заявил, что оставил комментарий как безобидную шутку и намерен обратиться в региональную штаб-квартиру дорожной полиции за защитой.

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Фото: imdb.com