Наползающий белый ужас: сход лавины на парковку сняли на видео

Случилось все это 24 марта в Кабардино-Балкарии, на поляне Азау у подножия Эльбруса. Снежная лавина накрыла 15 припаркованных автомобилей, но никто из людей, к счастью, не пострадал.

Снежная масса надвигалась медленно, но неумолимо. Низкая скорость движения снега позволила людям сориентироваться и не попасть в ловушку, однако спасти машины не удалось — некоторые из них получили серьезные повреждения.

О том, почему лавина добралась до парковки, несмотря на наличие снегоудерживающих систем, рассказал начальник Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы Хизир Чочаев, его слова цитирует информагентство ТАСС:

«Лавина сошла на месте, которое находится вне зоны ответственности Эльбрусского противолавинного отряда, так как наверху построены снегоудерживающие щиты. В связи с этим мы туда стрелять не имеем возможности. Раз сошла на стоянку лавина, значит эти щиты по какой-то причине не сработали.

Если нам дадут письменное разрешение, несмотря на последствия, будем стрелять и спускать лавины. Но имеется опасность, что с лавиной могут пойти эти щиты, и армированная лавина нанесет ущерб. Осадков выпало много, высота снега достигает где-то 1,4 метра».

В настоящее время снег на злополучной парковке уже расчищен, автовладельцы подсчитывают убытки.

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Фото, видео: YouTube