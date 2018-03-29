Автохам и его друзья избили гаишника в Красноярске

Что будет, если помыть двигатель? Весной хочется сделать что-то приятное своему автомобилю, который всю зиму защищал вас от холода, снега и грязи. Многим хочется навести не только внешний лоск, но и порядок в моторном отсеке. Как это сделать, чтобы не причинить больше вреда, чем пользы? Летние шины, которые появятся в продаже в 2018 году В преддверии теплого сезона смотрим на новинки летних шин, которые приготовили российским покупателям мировые производители. Как защитить машину от пожара и от шума — новые советы бывалых Как обезопасить видеорегистратор от падения, а батарею — от перегрева? Свои маленькие и большие хитрости присылают в редакцию читатели «За рулем». Если у вас тоже есть гаражные секреты, которыми вы готовы поделиться, пишите на электронную почту exp@zr.ru. Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы.