Автохам и его друзья избили гаишника в Красноярске

Словесная перепалка закончилась избиением сотрудника полиции, после чего мужчины скрылись с места происшествия. У инспектора, однако, остались в руках документы подозреваемого.
В рамках оперативно-следственных мероприятий были проведены обыски в местах, где могли скрываться водитель и его друзья. В одной из квартир оперативники обнаружили два пистолета ТТ и патроны, а в тюнингованном внедорожнике Volkswagen Touareg — травматический пистолет Grand Power. Также в ролике, опубликованном пресс-службой ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, можно видеть обнаруженные полицейскими вещества, которые, возможно, являются наркотическими — они отправлены на экспертизу.
Часть участников конфликта задержаны, но главный подозреваемый, наносивший удары полицейскому, подался в бега. Этим подозреваемым является 28-летний гражданин РФ и житель Красноярска Мовсисян Карен Варужанович. Полиция объявила его в розыск и просит всех, кто знает, где он может находиться, сообщить об этом следователям.
В отношении Мовсисяна возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» (до 5 лет лишения свободы). Кроме того, по результатам обысков решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
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Фото, видео: 24.мвд.рф
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