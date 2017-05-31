В Голландии демонтировали поющую дорогу. Жители от нее сходили с ума

Не все новации, которые внедряют чиновники, оказываются удачными. Бесславно завершился путь поющей дороги, расположенной в одной из голландских провинций.

Небольшой участок дороги, который «играет» часть гимна Фрисландии (северной провинции страны), решили демонтировать из-за жалоб жителей деревни Йелсум, пишет dutchnews.nl.

Чиновники считали, что музыкальная дорога благотворно скажется на безопасности дорожного движения в этом районе, поскольку автомобилисты, едущие слишком быстро, будут замедлять скорость, чтобы услышать мелодию. На деле оказалось, что водителям наплевать на гимн, а вот когда по дороге едет сразу несколько машин, возникает какофония, очень нервирующая местных жителей. Таким образом, музыкальный участок дороги, открытый вечером 6 апреля, не просуществовал и четырех дней — 10 апреля его уже демонтировали.

«Фризский национальный гимн очень красивый, но слушать его 24 часа в сутки невыносимо, я просто схожу с ума! Вы не можете сидеть снаружи и не можете спать по ночам», — объясняет местный житель, чей дом расположен в 200 метрах от трассы N357. И это при том, что сельчане привыкли к шуму, так как в их деревне также находится база ВВС, где регулярно взлетают и приземляются истребители. «Но лучше самолеты, чем это. По крайней мере, они завершают полеты в 17:00», — отмечает другая местная жительница.

Так проходил демонтаж дороги:

Сельчане сошлись во мнении, что поющая дорога стала настоящей пыткой для их психики, поэтому власти Фрисландии были вынуждены прислушаться к их жалобам, несмотря на то что провинция заплатила 80 000 евро за установку музыкальной дороги. 10 апреля этот участок закрыли для проезда, а через некоторое время потихоньку демонтировали.

Поющую дорогу строят в Венгрии, она должна появиться после реконструкции скоростной автомагистрали R67. Если ехать по ней с разрешенной скоростью в 110 км/ч, то можно услышать популярную мелодию, написанную венгерской рок-группой.

В мире есть несколько музыкальных дорог, при езде по которым возникают тактильная вибрация и звуковой шум, передаваемые через колеса на кузов автомобиля в форме мелодии. Наиболее известные музыкальные дороги расположены в Дании, Японии, Южной Корее и Соединенных Штатах Америки. Услышать мелодию можно лишь проезжая по ним с определенной скоростью.

Фото: kappers media